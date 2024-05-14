Володимир Дантес та Михайло Кукуюк у дубляжі сімейної пригоди «Ґарфілд у кіно»

Улюбленець мільйонів – рудий кіт Ґарфілд повертається на великі екрани! Він ненавидить понеділки, обожнює лазанью і кожен день проводить біля телевізора. Проте цього разу на нього чекає несподівана пригода за межами дому. Після випадкової зустрічі зі своїм давно загубленим батьком — замурзаним вуличним котом — Ґарфілд і його друг Оді змушені залишити безтурботне життя та відправитися у шалену мандрівку.

Разом з яскравими героями у неймовірну пригоду відправляється і фантастична зіркова команда дубляжу!

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Джон — Володимир Дантес

— Я сам дуже сильно люблю мультики і був радий, коли мені запропонували, щоб моїм голосом говорив Джон. Тепер залишилось отримати велику роль в озвученні якогось захопливого фільму чи краще мультфільму. Мій персонаж має істеричний тип темпераменту, бо з ним завжди трапляються якісь пригоди, тому в мене було дуже багато реплік саме з вигуками. Це було дуже смішно та весело. Як я вже казав, він – класний, добрий і трошки панікер, — розповів Володимир Дантес, який подарував свій голос Джону — власнику рудого кота Ґарфілда.

Отто — Михайло Кукуюк

— Персонаж, якого я здублював — харизматичний й неординарний. Він безумовно любить свою Етель, яка опинилася замкненою в контактному зоопарку, та робить усе, аби знову опинитися поруч з нею. Мені надзвичайно імпонує його образ та вірність коханій жінці. Попри те, що Отто доволі замкнутий в собі та мовчазний персонаж, він точно не залишить вас байдужим. А ще я від душі рекомендую дивитися анімацію усією родиною, адже попри ті страшні події, які зараз відбуваються навколо нас, саме перегляд кіно з найріднішими дає відчуття радості і єднання, якого ми так прагнемо, — розповів актор театру і кіно Михайло Кукуюк про свого персонажа Отто.

Роланд — Григорій Герман

— Великий, сильний, мовчазний, у зморшках! Все наче про мене. Хіба що з мовчазним питання. Тож які у мене ємоції до мого персонажа? Братські! Тим більше, я завжди любив шарпеїв. Проте ближче до кінця він розкриється з геть іншого боку. Як? Побачите у кінотеатрах! — розповів шоумен Григорій Герман про свого персонажа кремезного шарпея Роланда.

Нолан — Мурафа

— Для мене це перший досвід у дубляжі, і я вже давно мрія спробувати свої сили у новому амплуа. Нолан – крутий пес: він веселий, смішний, трохи вітряний, і хоча на перший погляд здається справжнім забіякою, згодом розумієш, що в душі він добрий і відданий. А ще він справжній друг для Роланда, а їхній дует то взагалі щось, — розповів український блогер Мурафа про свого персонажа трохи дивукуватого Нолана.

Дивіться у кінотеатрах з 23 травня!