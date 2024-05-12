Какое место заняла Украина на Евровидении 2024: подробности

Евровидение 2024: какое место заняла Украина на песенном конкурсе, уже известно! 11 мая в шведском городе Мальме состоялся гранд-финал. Читай, какое место заняли Alyona Alyona & Jerry Heil на Евровидении 2024, в материале Нового канала

Украина на Евровидении 2024: символизм и скрытые смыслы в выступлении alyona alyona & Jerry Heil

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Завершился 68 песенный конкурс Евровидения 2024. В гранд-финале выступили 25 стран, а не 26 – которое планировалось после второго полуфинала. Дело в том, что организаторы Евровидения 2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна. Украину же в этом году представляли прекрасные alyona alyona&Jerry Heil с песней Teresa&Maria. В финале Евровидения 2024 они вышли на сцену под номером 2, и из выступление было незабываемым!

Наши голоса: выступления участников от Украины на Евровидении за все года конкурса

Украина на Евровидении! Вспоминаем наши победы за всю историю конкурса

Какое место заняла Украина на Евровидении 2024?

Украина принимает участие в песенном конкурсе Евровидение с 2001 года. За это время наша страна смогла одержать три победы. Это крутой результат! В этом году триумф достался Швейцарии (Nemo с песней The Code). Но alyona alyona & Jerry Heil завоевали для нас достойное третье место!