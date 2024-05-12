Таню Муіньо поставила номер alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024

alyona alyona & Jerry Heil разом із Суспільним Мовленням до останнього тримали в секреті імʼя режисера українського виступу на Пісенному конкурсі Євробачення-2024. Сьогодні артистки оголосили, що постановницею номера України на головній сцені Європи стала найвідоміша українська режисерка у світі — Таню Муіньо. Вже 7 травня alyona alyona & Jerry Heil виступлять із піснею «Teresa & Maria» у першому півфіналі Євробачення-2024 під номером 5.

У бекграунді режисерки співпраця із найвідомішими світовими артистами та дві номінації на премію «Ґреммі» — найпрестижнішу музичну нагороду сучасності. Таню Муіньо відома своєю роботою з гуртом Foals, музикантами Jennifer Lopez, Dua Lipa, Cardi B, Harry Styles, Doja Cat, Sam Smith, The Weeknd, Katy Perry, Lenny Kravitz та багатьма іншими. Кліпи українки набирають мільйонні перегляди за лічені дні та місяцями обговорюються в мережі — цим режисерка і завоювала прихильність американських артистів. Про співпрацю з Таню Муіньо alyona alyona & Jerry Heil вперше заявили в інтервʼю Billboard.

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Представниці України на Євробаченні-2024 alyona alyona & Jerry Heil вдячні долі за можливість об’єднатися з Таню Муіньо й додають, що у них спільна мета — якнайкраще представити свою країну.

— Ми неймовірно раді, що режисеркою номера стала Таню. Це вчергове підкреслює ідею нашої пісні: єдність людей, єдність жінок, дів! Таню Муіньо — сильна особистість, талант, що не просто представляє Україну на міжнародній арені — вона лідер, що створює тренди. Напочатку нашої співпраці ми проговорили все, що болить та резонує нам в нашій пісні і вже за декілька діб почули бачення режисерки, яке вразило нас. Ми зрозуміли: це те, як ми хочемо через наш номер промовляти до світу! Єдність, сталева сила дів, віра та воля! Музика таки єднає світ, ми впевнені! І знаємо, що ця постановка зʼєднає серця по всьому світу в стремлінні до перемоги світла над темрявою, — alyona alyona і Jerry Heil про співпрацю із відомою української режисеркою.

Нещодавно представниці України на Євробаченні-2024 — alyona alyona & Jerry Heil — провели першу репетицію на головній сцені 68-го Пісенного конкурсу в Мальме. Під час виступу українських представниць сцена Malmö Arena стала полотном для оспівування жіночої сили, стійкості та єдності, необхідної для подолання життєвих викликів. Друга репетиція alyona alyona & Jerry Heil відбудеться вже 1 травня.

68-й Пісенний конкурс Євробачення, участь у якому візьмуть представники 37 країн, відбудеться у травні у шведському місті Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня, гранд-фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.

Фото: Corinne Cumming / EBU