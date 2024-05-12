Победитель Евровидения 2024 наконец-то выбран! Состоялся грандиозный финал международного песенного конкурса. Кто выиграл Евровидение 2024, выступление и песня победителя – все в материале Нового канала

11 мая в шведском городе Мальме завершился 68 песенный конкурс Евровидения 2024. В гранд-финале выступили 25 стран, а не 26 – как планировалось после второго полуфинала. Дело в том, что организаторы Евровидения 2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала, его подозревают в неправомерных угрозах.

Cейчас смотрят

Напомним, Украину в этом году представляли прекрасные alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. В финале девочки выступили под номером 2. И это было прекрасно!

Украина на Евровидении 2024: символизм и скрытые смыслы в выступлении alyona alyona & Jerry Heil

Кто выиграл Евровидение 2024 года?

Победитель Евровидения 2024 – Швейцария (Nemo с песней The Code)! В следующем году именно в этой стране пройдет 69-й международный песенный конкурс. Поздравляем с победой! А вот alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выбороли для Украины достойное третье место.