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Кто выиграл Евровидение 2024 – уже известно! Имя и песня победителя

Хто виграв Євробачення 2024

Победитель Евровидения 2024 наконец-то выбран! Состоялся грандиозный финал международного песенного конкурса. Кто выиграл Евровидение 2024, выступление и песня победителя – все в материале Нового канала

11 мая в шведском городе Мальме завершился 68 песенный конкурс Евровидения 2024. В гранд-финале выступили 25 стран, а не 26 – как планировалось после второго полуфинала. Дело в том, что организаторы Евровидения 2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов Йоста Кляйна из финала, его подозревают в неправомерных угрозах.

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Напомним, Украину в этом году представляли прекрасные alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria. В финале девочки выступили под номером 2. И это было прекрасно!

Украина на Евровидении 2024: символизм и скрытые смыслы в выступлении alyona alyona & Jerry Heil

Кто выиграл Евровидение 2024 года?

Победитель Евровидения 2024 – Швейцария (Nemo с песней The Code)! В следующем году именно в этой стране пройдет 69-й международный песенный конкурс. Поздравляем с победой! А вот alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выбороли для Украины достойное третье место.

Победитель Евровидения 2024 – выступление в финале (ВИДЕО)

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