Страны-основательницы Евровидения: история и список

Песенный конкурс Евровидение – ежегодный песенный конкурс, проводимый с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза. С 2000 года страны-основательницы всегда автоматически проходят в финал конкурса. Какая история создания Евровидения и какие страны являються основателями Евровидения? Расскажет Новый канал.

Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

Cейчас смотрят

Сколько раз Украина выигрывала Евровидение: победители от Украины за все года

История Евровидения

Идея создания конкурса возникла после Второй мировой войны. Цель — объединить мир в международном песенном конкурсе, где все страны принимали бы участие в единой телевизионной программе, которая транслировалась бы одновременно во всех странах, которые являются членами союза.

Стоит отметить, что тогда эта идея была также смелым экспериментом — соединить вместе многие страны в обширную сеть для трансляции на широкой территории. Ведь спутникового телевидения еще не существовало и Сеть Евровидения пользовалась наземной микроволновой сетью.

Но первый конкурс прошел 24 мая 1956 года в городе Лугано, Швейцария. В нем приняли участие семь стран, каждая из которых представила по две песни (с 1957 года ввели ограничения – одна песня от каждой страны-участницы). В Евровидении 1956 года выиграла Швейцария.

Страны-основатели Евровидения

Начиная с Песенного конкурса Евровидение 2000 года действовало правило «Большой четверки». Оно означало, что в финал автоматически, независимо от занятого места на конкурсе, попадают четыре страны – Франция, Германия, Великобритания и Испания. Это право было предоставлено этим странам благодаря тому, что они являются учредителями и спонсорами конкурса. Но в 2011 году к странам-основателям добавилась еще Италия. Теперь действует правило «Большой пятерки». С этого времени «Большой пятерки» выступала сразу в финале.

Однако в 2024 году оргкомитет конкурса несколько изменил правила проведения конкурса. Теперь страны-основательницы будут выступать вживую и в полуфиналах конкурса. Но голосовать зрителям за них все равно не нужно – они автоматически проходят в финал.

Фото eurovision.tv

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Евровидение 2024: кто прошел в финал конкурса