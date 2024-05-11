Новый каналG.spaceНовости

Украина в финале Евровидения 2024: как выступили alyona alyona & Jerry Heil (ВИДЕО)

alyona alyona & Jerry Heil

Как выступила Украина в финале Евровидения 2024? Если ты пропустил(а) онлайн-трансляцию, можешь посмотреть запись прямо сейчас! Выступление alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения 2024 – в материале Нового канала

Грандиозный финал Евровидения 2024 проходит сегодня в шведском городе Мальме. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем международного песенного конкурса. А пока предлагаем к просмотру выступление alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria в финале Евровидения 2024!

Cейчас смотрят

Сколько раз Украина выигрывала Евровидение: победители от Украины за все года

Наши голоса: выступления участников от Украины на Евровидении за все года конкурса

Украина на Евровидении! Вспоминаем наши победы за всю историю конкурса

– Я вышла передать людям и боль, и свет, и молитву, – прокомментировала выступление Jerry Hei в своем Instagram. – Поэтому вошла в какое-то особое состояние и помню только его, а не то, что делала! Помню это состояние и помню Алену и эту невероятную синергию!

Как выступила Украина в финале Евровидения 2024 – выступление alyona alyona & Jerry Heil

выбор редакции євробачення 2024 новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь