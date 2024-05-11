Как выступила Украина в финале Евровидения 2024? Если ты пропустил(а) онлайн-трансляцию, можешь посмотреть запись прямо сейчас! Выступление alyona alyona & Jerry Heil в финале Евровидения 2024 – в материале Нового канала

Грандиозный финал Евровидения 2024 проходит сегодня в шведском городе Мальме. Совсем скоро мы узнаем, кто станет победителем международного песенного конкурса. А пока предлагаем к просмотру выступление alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria в финале Евровидения 2024!

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– Я вышла передать людям и боль, и свет, и молитву, – прокомментировала выступление Jerry Hei в своем Instagram. – Поэтому вошла в какое-то особое состояние и помню только его, а не то, что делала! Помню это состояние и помню Алену и эту невероятную синергию!