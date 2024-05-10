Прем'єри пісень Украина: добірка головних музичних новинок

Новий канал зібрав найсвіжіші прем’єри

У цьому матеріалі – треки українських артистів на будь-який смак. Впевнені, тут кожен знайде щось для себе!

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Alena Omargalieva – Коли Тебе Немає

Розлука, відстань, емоційна напруга, внутрішній надрив та розпач — це те, що переживають сотні тисяч людей зараз. Та це той вир емоцій і почуттів, з якими намагається справитися Alena Omargalieva у ролі головної героїні свого нового кліпу на терапії у психолога. Паралельно з цим, на екрані відображаються життєві події з минулого дівчини. Спогади, які ми бачимо ніби на старій фотоплівці – це внутрішній діалог героїні та аналіз власного життя.

Головну роль психолога та режисера у кліпі зіграв український актор Олександр Кобзар, раніше відомий за повнометражним режисерським дебютом фільму українського виробництва «Батько». Він талановито поєднав два образи, які є провідниками між реальним життям головної героїні та її внутрішнім пошуком себе.

GLOVA & Jordan Grace – Falling

Сенсаційна колаборація під назвою Falling від відомого іноземного сонграйтера Jordan Grace у тандемі з українським продюсером GLOVA. Співпраця, яка не лише створює співдружність країн, але і демонструє нову еру музичної індустрії України.

СХОЖА – МАМІ

Співачка Схожа у новій пісні відкриває нам новий погляд на цінності життя та важливості сімейних зв’язків. «МАМІ» – це не просто пісня, це нагадування про те, що справжнє щастя полягає в невеликих моментах і спільних миттєвостях з тими, кого ми любимо. Схожа закликає слухачів зупинитися, згадати про своїх близьких і подзвонити їм, виражаючи вдячність і любов.

BURLA – СПОГАДИ

Максим Бурла з перших днів війни створює патріотичну музику. Сьогодні його треки набирають мільйони прослуховувань. Співак не перестає їздити з новими хітами на фронт і впевнений, що спільними зусиллями українців невдовзі настане Перемога. «Спогади» – це пісня, яка присвячена загиблим Героям України, які від початку агресії стали на захист своїх родин, свого дому і своєї держави.

Iryna Valles – Мамо, скажи

«Мамо, скажи» — це пісня про розмову дорослої доньки, в якої є вже своя дитина, зі своєю мамою. Розмова про наболіле — як захистити наших дітей. Пісня присвячена матерям, які хвилюються за своїх дітей з вірою в краще майбутнє, та не оминає тему захисту дітей.

ANDRUX – Качелі

Український співак із Сан-Франциско ANDRUX присвятив синг токсичним стосункам та емоційним гойдалкам, які влаштовують закохані один одному. Вперше за довгий час артист написав пісню в ритмі міста, в якому проживає. Про нездорові, односторонні стосунки, які псують психіку, ANDRUX співає драйвово та у стилі диско. Багато пар (а особливо колишніх пар) впізнають себе в цих рядках та захочуть поринути у світ драйву і в танці відпустити такі стосунки.

Анна Трінчер – Бар за баром

Секс-символ українського шоубізнесу Анна Трінчер продовжує підкорювати сцену, розкриваючись перед публікою з нових сторін. Трек набув неабиякої популярності та відгукнувся багатьом слухачам. За першу добу трек увірвався на першу сходинку загальних трендів ютюбу та наразі продовжує триматися на 8 сходинці у топ 100 на Apple music. Це композиція, що розповідає про завершення довготривалих стосунків, де почуття вже забуті, спілкування втратило свою суть, а любов, яка колись прикрашала дві половинки, перетворилась на попіл.

Diana Gloster – Вітрила

Нещодавно українська співачка Diana Gloster вразила прихильників виходом нової емоційної та ніжної пісні. Вона відображає особистий досвід та емоційні переживання самої співачки, розкриваючи її особисті стосунки. Вона створена, щоб віддзеркалити і висвітлити складні часи у відносинах та почуття, завдяки яким ми здатні перемогти будь-які труднощі разом. У цій пісні знаходить відгук кожен, хто коли-небудь стикався з життєвими перешкодами, але зберігає в собі надію на краще.

САМЕТОЙ – Життя б’є

Український гурт САМЕТОЙ два роки тому записав скандальний трек «птн помер», через який отримали шквал хейту та погроз від представників російської федерації. Цього разу музиканти запрем’єрили нову пісню «Життя б’є». Вона з’явилася ще в 2017 році, але зараз звучить зовсім інакше і має інші слова. Гурт записує нові пісні, щоб мати більше можливостей допомагати ЗСУ.

Nervo3ni – Superpeople

У кліпі, окрім самих музикантів гурту Nervo3ni, з’являються образи різних людей, які так чи інакше кожен день рятують Україну. Це військові, медики, рятувальники, волонтери. Пісня була створена ще до початку повномасштабного вторгнення. Але 24 лютого поставило на паузу усі творчі мрії. Зараз трек отримав нове звучання та екранізацію.

BORYSOFSKY – ЧАСУ НЕМАЄ

У своїй творчості BORYSOFSKY продовжує піднімати важливі соціальні теми. Його нова пісня – про те, як важливо не порівнювати себе з іншими та чути свій внутрішній голос. Вона була створена, коли у артиста була творча криза і він буквально змушував себе щось писати, слухав інших виконавців, порівнював себе з ними і задавав собі питання: «Чому я не такий талановитий, як вони?»

Bloom Twins – Petty

Після трьох гучних торішніх синглів Drunk & Loud, Beats Not Bombs та Pretty In Pink дует Bloom Twins — близнючки Анна та Соня Купрієнко, які народилися в Україні й наразі живуть у Лондоні, — презентують перший у 2024 році сингл Petty. Своїми треками вони намагаються доносити важливі думки та голосно звучати в індустріях музики та моди. Трек Petty не виняток: як і в попередніх релізах, Bloom Twins використовують свій талант для висвітлення нагальних соціальних проблем, інтегруючи глибокі сенси у свої тексти, чим надихають шанувальників у всьому світі об’єднуватися та змінювати ситуацію за допомогою стійкості та сили музики.

Dannisha – Киця

Трек «Киця» — це гімн дівчат, який підкреслює їхню впевненість та сексуальність. Він відкриває двері у світ кицьки, яка прокидається і випромінює свою енергію через кожен рух. Текст пісні наповнений метафорами, які приваблюють і притягують до гри хижої кішки. Кожен рядок пронизаний енергією та відчуттям влади, що робить цей трек захоплюючим для слухачів й підштовхує до відчуття себе частиною її таємниці.

DDEVA – Двоє

Співачка DDEVA отримала перших фанів після виходу треків «Море» та «Рідні люди», які оцінили сотні тисяч радіослухачів по всій країні. У новому синглі DDEVA співає на ще одну тему, яка стала важливою для мільйонів українців з початком повномасштабної війни – різке підвищення кількості розлучень та розпад раніше міцних романтичних стосунків.

KRIVETS & TUMANYAROM – Серце-Велетень

Українська телеведуча, яка дебютувала з треком «Запах скошених трав», KRIVETS презентує перший у карʼєрі фіт. Співпраця із загадковим TUMANYAROM має на меті соціальний підтекст. «Серце-Велетень» – ностальгічний саунд підперезаний сильними меседжами. Артисти запевняють, що діти — це наше майбутнє і лише їх великі серця будуть відбудовувати нашу країну, тому і присвячують сингл саме молодому поколінню. Разом з презентацією синглу артисти планують концертний тур дошкільними закладами та дитячими фестивалями, аби підтримати дітей.