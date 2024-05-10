Макс Барських — Замало: прем'єра нової пісні

Премьерная песня певца стала уже вторым треком, которую Барских выпускает специально к шоу «Зорепад. На біс» в столичном Дворце Спорта

За неделю до официального релиза, в перерывах между репетициями и выступлениями в рамках всеукраинского тура, Макс Барских записал акустическую версию трека «Замало».

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Видео уже набрало более 1 миллиона просмотров в соцсетях и имеет все шансы побить рекорды песни «В твоїх очах» и супер хита «Зорепад». Сразу после премьеры Макс Барских появился на обложке плейлиста Танцевальных хитов Spotify, куда вошли одновременно четыре трека певца: «Замало», «Тумани», «В твоїх очах» и Rich.

В твоїх очах: Макс Барських запрем’єрив сингл, який обрали його слухачі

В новом сингле «Замало», написанном в сжатые термины, Макс Барских продолжает сочетать присущую себе откровенную и романтическую поэзию с мощным танцевальным ритмом. Подобный музыкальный симбиоз уже стал визитной карточкой нового украиноязычного этапа хитмейкера.

– На этот трек меня вдохновила личная история переживаний: в современном мире вариантов стало сложно находить взаимность, а еще сложнее сохранить искренние чувства дольше одного года, – делится собственными переживаниями артист.