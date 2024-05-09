Сколько раз Украина выигрывала Евровидение: победители от Украины за все года

Украина приняла участие в песенном конкурсе Евровидения с 2001 года. За это время наша страна смогла одержать три победы. Это крутой результат! Новый канал расскажет тебе больше о том, сколько раз Украина выигрывала Евровидение и о победителях от Украины за все годы.

Первая победа Украины на Евровидении

Впервые Украина выиграла Евровидение в 2004 году. Тогда нашу страну поехала представлять певица Руслана с песней Wild Dances. Примечательно, что тогда Руслана завоевала Украину не только победу в конкурсе, но и право провести 50 юбилейное Евровидение в Киеве.

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Вторая победа Украины на Евровидении

Вторая победа Украины появилась после годового перерыва в участии и начале войны. В 2015 году Украина отказалась от песенного конкурса, но уже в 2016 году украинская певица крымскотатарского происхождения Jamala с песней 1944 одержала победу для Украины.

Третья победа Украины на Евровидении

В третий раз Украина победила на Евровидении тоже во время войны, но уже полномасштабной. Это сопровождалось мощными эмоциями украинцев, ведь многие потеряли свой дом, а победа Украины на Евровидении символизировала надежду на большую победу в войне против россии. В 2022 году победить удалось группе Kalush Orchestra с песней Stephania, которая изначально была посвящена маме солиста, но впоследствии возвеличила всех украинских матерей.

Но, кроме победы на Евровидении, ребят следует уважать еще за один поступок. Украинская группа после своего выступления, прямо на сцене, призвала весь мир помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь! Невероятный респект им за такой поступок! После этого сотни пользователей бросились искать информацию о происходящем на «Азовстале».

В этом году, на Евровидении-2024, Украину представлят Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

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