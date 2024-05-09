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Где проходит Евровидение 2024: страна и место

Где проходит Евровидение-2024: страна и место

Открытие Евровидения 2024 состоялось 7 мая. Украину представили Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Где проходит Евровидение 2024? Расскажет Новый канал.

Евровидение 2024: где проходит конкурс

Город Мальмё на юге Швеции будет принимать Евровидение 2024. Об этом стало известно 7 июля 2023 года.

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Мальмё является третьим по численности населения в стране, а также одним из крупнейших портов в Балтийском море.

Мальме будет проводить Евровидение не в первый раз, в 1992 и 2013 годах здесь уже проходил конкурс.

Участниками Евровидения 2024 стали:

  1. Австралия
  2. Австрия
  3. Азербайджан
  4. Албания
  5. Бельгия
  6. Великобритания
  7. Армения
  8. Греция
  9. Грузия
  10. Дания
  11. Эстония
  12. Кипр
  13. Латвия
  14. Литва
  15. Люксембург
  16. Мальта
  17. Молдова
  18. Нидерланды
  19. Германия
  20. Норвегия
  21. Польша
  22. Португалия
  23. Сан-Марино
  24. Сербия
  25. Словения
  26. Украина
  27. Франция
  28. Финляндия
  29. Хорватия
  30. Чехия
  31. Швейцария
  32. Швеция
  33. Израиль
  34. Ирландия
  35. Исландия
  36. Испания
  37. Италия

Евровидение 2024: первый промоконцерт к Евровидению 2024

В субботу, 30 марта, представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria» на первом масштабном промоконцерте к Евровидению 2024 — PrePartyES в Мадриде. Об этом сообщило Суспільне.

Из 37 участников Песенного конкурса — 26 приняли участие в концерте, где презентовали свои песни вживую перед аудиторией еврофанов.

Зрители в зале подпевали украинским певицам, а по завершении выступления — взорвались овации.

Евровидение 2024: под которым номер выступают alyona alyona & Jerry Heil

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil впервые вступили в первом полуфинале под номером 5.

Где проходит Евровидение-2024: страна и место
Где проходит Евровидение-2024: страна и место

Фото — Суспільне

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