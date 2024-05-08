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Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Евровидение 2024: как выступили участники в первом полуфинале

Фото — eurovision.tv

68-й песенный конкурс Евровидение 2024 начался с первого полуфинала 7 мая. 15 стран-участниц показали зрителям нейзабный перформанс на сцене Malmö.

В 2024 году на Евровидении есть нововведение – оргкомитет конкурса изменил правила проведения конкурса. Если раньше страны «большой пятерки» и страна-победительница выступали только в финале, то теперь они впервые выступали вживую во время полуфиналов.

Евровидение 2024: как выступила Украина — alyona alyona & Jerry Heil в первом полуфинале

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Кипр: Силия Капсис – Liar

Сербия: Teya Dora – Ramonda

Литва: Silvester Belt – Luktelk

Ирландия: Bambie Thug – Doomsday Blue

Украина: alyona alyona & Jerry Heil – Teresa & Maria

Польша: LUNA –The Tower

Хорватия: Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

Исландия: Хера Бьорк – Scared of Heights

Словения: Raiven – Veronika

Финляндия: Windows95man – No Rules!

Молдова: Наталья Барбу – In the Middle

Азербайджан: Fahree и Илькин Довлатов – Özünlə apar

Австралия: Electric Fields – One Milkali (One Blood)

Португалия: Иоланда – Grito

Люксембург: Тали – Fighter

Германия: Исаак – Always on the run

Швеция: Маркус и Мартинус – Unforgettable

Великобритания: Олли Александер – Dizzy

Фото — eurovision.tv

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