Сколько раз Украина выигрывала Евровидение: победители от Украины за все года

Украина на песенном конкурсе Евровидения имела свои взлеты и падения. Ранее мы рассказывали о всех выступлениях украинцев на сцене международного конкурса. В этом материале предлагаем вспомнить, сколько раз побеждала Украина на Евровидении.

Сколько раз Украина выигрывала на Евровидении?

Песенный конкурс Евровидение – ежегодный песенный конкурс музыкальное событие, проводимое с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза. Украина дебютировала на Евровидении в 2003 году. За всю историю участия в песенном конкурсе украинские певцы занимали первое место в 2004, 2016 и 2022 годах.

Cейчас смотрят

Украина на Евровидении: победа Русланы с песней Wild Dances

В 2004 году Евровидение принимал Стамбул. Тогда певица Руслана с песней Wild Dances («Дикие танцы») одержала победу и право на проведение юбилейного 50-го песенного конкурса в Украине.

Ее энергичное выступление и сильный вокал, а также уникальное сочетание украинской фольклорной музыки с современными ритмами завоевали сердца зрителей и жюри.

Украина на Евровидении: победа Джамалы с песней 1944

В 2016 году Украину представляла певица Джамала. Песня «1944», рассказывающая о тяжелом историческом периоде – депортации крымских татар, принесла нам победу. Мощный вокал и эмоциональность исполнения Джамалы не оставили равнодушным никого.

Украина на Евровидении: победа Kalush Orchestra с песней Stefania

В 2022 году Kalush Orchestra с песней Stefania занял первое место на конкурсе в Турине.

Это третья победа за всю историю участия Украины в Евровидении. Песня, объединяющая украинский фольклор и современный рэп, стала символом стойкости и отваги украинского народа во времена испытаний. Stefania быстро завоевала популярность не только среди украинцев, но и по всему миру.

Кроме этого, украинская группа после своего выступления, прямо на сцене, призвала весь мир помочь Украине, спасти Мариуполь и Азовсталь! Невероятный респект ребятам за такой поступок! После этого сотни пользователей бросились искать информацию о том, что происходит на «Азовстале».

Благодаря победам Русланы и Джамалы международный песенный конкурс Евровидение дважды проходил в Киеве. По правилам, так должно было произойти и после ликования Kalush Orchestra. Но из-за полномасштабной войны, которую россия начала против нас в 2022 году, музыкальное событие пришлось провести в Великобритании.

Автор: Валерия Бондаренко

Фото – Instagram