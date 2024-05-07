«Не вспыхнуло, а прямо е*нуло!» Женя Янович впервые рассказал о новой любви

Украинский актер, соучредитель студии «Мамахохотала» и ведущий late-night шоу «20:23» на YouTube дал большое откровенное интервью Маше Ефросининой

В рамках YouTube-проекта «Экзамен. Новая реальность» Маша и Женя поговорили о его болезненном расставании с «Мисс Украина 2017» Полиной Ткач и новой любви, скандале с проектом «Подкаст терапия» и Спартаком Субботой, синдроме отличника и как он мешает жить.

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Женя Янович и Полина Ткач были вместе четыре года, но в 2022-м объявили о расставании. В одном из недавних интервью шоумен заявил: «Любовь своей жизни, человека своей жизни или родную душу я пропустил». Маша Ефросинина акцентировала на этом внимание, спросив, действительно ли он так считает. И была удивлена ответом.

– Я слишком драматизировал, пытался казаться таким уставшим, грустным и немного нуарно-романтичным. Я считаю, что это полная х**ня, что я сказал, – смеясь, заявил Янович.

Ведущая YouTube-проекта «Экзамен. Новая реальность» поинтересовалась, не вспыхивали ли у Жени за два года после расставания романтические чувства к кому-то.

– Не вспыхивало, а прямо и е*нуло! Но здесь я действительно не готов об этом говорить, Маша, извини, – заинтриговал шоумен.

– Постой, слово «е*нуло» имеет столько значений! – эмоционально отреагировала Маша Ефросинина. – Это значит, что ты влюбился и не сложилось?

– Да. Это было как взрыв большой звезды, какое-то бесчисленное количество энергии и всего остального. Но так же быстро все и сгорело. И я такой: «Вау, оказывается, я еще могу к человеку чувствовать что-то такое», – признался Женя Янович. И добавил, что уже «пришел в то состояние, когда готов к отношениям».

Еще больше откровенных признаний Жени Яновича смотри в новом выпуске YouTube-проекта Маши Ефросининой «Экзамен. Новая реальность»: