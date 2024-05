Украина на Евровидении: выступления участников от Украины за все годы конкурса

Евровидение – один из самых больших песенных конкурсов в мире. Он проводится с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза. Но Украина на Евровидении принимает участие с 2003 года.

В этом году песенный конкурс проводят 68 раз! Первый и второй полуфиналы Евровидения 2024 состоятся 7 и 9 мая в шведском Мальме, а грандиозный финал – 11 мая. И пока все мы ждем выступления Украины, которое в этом году будут представлять alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, предлагаем вместе с нами вспомнить выступления всех украинских артистов на сцене конкурса. Ну, что ж, полетели!

2003: Александр Пономарев – Hasta la Vista

Самое первое выступление от Украины на Евровидении было в исполнении певца Александра Пономарева (ты ведь тоже начинаешь напевать «Я ніколи нікому тебе не віддам», как только слышишь его имя?) Он занял 14-е место с песней Hasta la Vista на сцене в Рига, Латвия.

2004: Руслана – Wild Dances

Первая победа была одержана уже во время второго визита Украины на конкурс. Певица Руслана с песней Wild Dances получила право для нас провести конкурс в Киеве.

2005: «Гринджолы» – «Разом нас багато»

Украинская группа заняла 19-е место, выступив с песней «Разом нас багато». К сожалению, так полюбившийся украинцам революционный хит не вызвал восторга у европейцев.

2006: Тина Король – Show Me Your Love

Со своей зажигательной песней певица на Евровидении заняла седьмую строчку. Конкурс в 2006 году проводился в Греции.

2007: Верка Сердючка – Dancing Lasha Tumbai

Впервые второе место в конкурсе Украина получила благодаря Верке Сердючке с песней Dancing Lasha Tumbai. Интересный факт: возник конфликт на фоне выступления, ведь название песни, многократно повторяющееся в припевах, созвучно с фразой Russia goodbye (рус. «россия пока»).

2008: Ани Лорак – Shady Lady

Представительницей Украины на конкурсе в Сербии была певица Ани Лорак с песней Shady Lady. Тогда она заняла второе место. Напомним, артистка живет и дает концерты в россии и отмалчивается о войне, которую россияне ведут против нас.

2009: Светлана Лобода – Be My Valentine!

В том году Евровидение проходило в москве. Украину представляла Светлана Лобода. Певица оказалась на 12-м месте с песней Be My Valentine!

2010: Alyosha – Sweet people

Певица приняла участие в Евровидении в Норвегии от Украины и заняла 10 место. Сначала песней для выступления должна быть композиция To be free. Но она не подошла из-за требований конкурса: песня должна быть новой и опубликована в Сети не больше, чем годом ранее. Также после отбора зрители заметили схожесть песни с композицией Knock Me Out Линды Перри. Поэтому To be free заменили Sweet people.

2011: Мика Ньютон – Angel

Интересный перформанс и трогательное выступление представила участница Мика Ньютон. Во время исполнения песни Angel на экране представили песочную анимацию, которую рядом создавала Ксения Симонова. Этот номер завоевал для Украины четвертое место.

2012: Гайтана – Be my guest

15 место заняла Гайтана на конкурсе Евровидения в 2012 году, который проводился в Баку. Песня, которую исполняла, называется Be my guest.

2013: Злата Огневич – Gravity

На конкурсе в Швеции «бронзу», третье место, завоевала украинская певица Злата Огневич. Своим сказочным выступлением и волшебной песней Gravity артистка поразила зрителей.

2014: Мария Яремчук – Tick-Tock

Представительницей Украины на конкурсе в Дании была Мария Яремчук с композицией Tick-Tock. В результате она завоевала шестое место для Украины.

2015 год

К сожалению, в том году Украина приняла решение не участвовать в Евровидении. НТКУ объясняли это необходимостью оптимизации расходов в пользу развития общественного вещания на фоне сложной ситуации в стране (военная агрессия России с востока, аннексия украинских территорий).

2016: Джамала – 1944

Певица на конкурсе в Швеции решительно боролась за победу Украины и получила триумф. Этому поспособствовала трогательная песня 1944 г. об истории ее родного народа, депортации крымских татар.

2017: O.Torvald – Time

За всю историю участия Украины на Евровидении выступление группы стало самым провальным. За песню Time наши артисты получили всего 36 баллов. Поэтому Украина заняла 24 место из 26.

2018: MELOVIN – Under The Ladder

Одерживать победу на конкурсе для Украины в Португалию отправился певец MELOVIN с песней Under The Ladder. К сожалению, он получил только 17 место. Несмотря на это, певец получил огромную популярность на Родине.

2020 год

Из-за пандемии коронавируса конкурс, который должен был состояться в Нидерландах, отменили. А всех участников, избранных на национальных отборах, отправили на Евровидение в следующем году.

2021: Go_A – «Шум»

Впервые за историю участия Украины на Евровидении представленная песня исполнялась на украинском языке. Композиция Шум группы Go_A принесла нам пятое место.

2022: Kalush Orchestra – «Стефанія»

Очередное «золото» для Украины на конкурсе получила группа Kalush Orchestra. Несмотря на тяжелые обстоятельства в стране (полномасштабное вторжение и террор со стороны россии), песня «Стефанія» таки прозвучала на сцене Евровидения в Италии.

2023: TVORCHI – Heart of Steel

На конкурсе в Великобритании Украину представляли TVORCHI. Их выступление с песней Heart of Steel заняло шестое место.

Успехи наших артистов на Евровидении показывают огромный музыкальный потенциал Украины и ее способность достойно конкурировать на международной арене. Кроме того, это хорошая возможность для исполнителей продемонстрировать свои способности и привлечь к украинской музыкальной культуре.

Будем болеть за наших прекрасных alyona alyona и Jerry Heil, которые уже в мае выйдут на сцену Евровидения 2024 с песней Teresa & Maria. Желаем победы, девушки!

Авторка: Дарина Жадько

