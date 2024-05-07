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Мет Гала 2024: как прошло мероприятие и лучшие образы звезд

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

В Нью-Йорке прошел ежегодный бал Института костюма Met Gala 2024 – самое масштабное модное событие, к которому звезды готовятся более тщательно, чем на Оскар. 

По традиции дресскод балла поддерживает основную тему выставки. Главной темой балла Met Gala 2024 стала выставка «Спящие красавицы: Пробуждение моды». Она исследует понятие возрождения и обновления. Кураторы выставки показали непостоянство моды из-за природы (в то же время — сады и цветы). Чтобы соединить моду, природу и хрупкость, организаторы Met Gala придумали дресскод — Garden of Time («Сад времени»).

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Новый канал покажет тебе самые лучшие образы звезд Met Gala 2024.

Большинство звезд выбрали платья, декорированные цветами. А глава вечера Анна Винтур появилась в наряде Loewe с аппликацией из перьев.

Анна Винтур на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Зендея на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Дженнифер Лопес на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Лана Дель Рей на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Ким Кардашьян на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Кайли Дженнер на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Кендалл Дженнер на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Памела Андерсон на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Сара Джессика Паркер на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Аманда Сейфред на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Дамиано Девид на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Сидни Свини на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок
Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Ники Минаж на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Гаррис Рид на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Малеа Джой Мун на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Рианна на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Образ Ріанни на Met Gala 2023

Певица Рианна, известная своими эффектными нарядами на Met Gala и самая ожидаемая гостья этого мероприятия 2024-го, в последний момент вынуждена была отменить свое появление на балу в Метрополитен-музее. Причина более чем уважительная: она заболела гриппом, пишет People со ссылкой на свои источники.

Леди Гага на Met Gala 2024 — образ

Мет Гала 2024: як пройшов захід та найкращі образи зірок

Образ Леді Гаги на Met Gala 2019

Певица и актриса Леди Гага также не пришла на Met Gala 2024. Как пишет издание cosmopolitan.com, причиной может быть ее большая занятость из-за престура ко второй части фильма «Джокер», как вот-вот начнется.

Фото Getty Images

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