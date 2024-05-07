Где проходит Евровидение-2024: страна и место

Открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. Украину будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Где пройдет Евровидение-2024? Расскажет Новый канал.

Евровидение-2024: где проходит конкурс

Город Мальмё на юге Швеции будет принимать Евровидение-2024. Об этом стало известно 7 июля 2023 года.

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Мальмё является третьим по численности населения в стране, а также одним из крупнейших портов в Балтийском море.

Мальме будет проводить Евровидение не в первый раз, в 1992 и 2013 годах здесь уже проходил конкурс.

Участниками Евровидения-2024 стали:

Австралия Австрия Азербайджан Албания Бельгия Великобритания Армения Греция Грузия Дания Эстония Кипр Латвия Литва Люксембург Мальта Молдова Нидерланды Германия Норвегия Польша Португалия Сан-Марино Сербия Словения Украина Франция Финляндия Хорватия Чехия Швейцария Швеция Израиль Ирландия Исландия Испания Италия

Евровидение-2024: первый промоконцерт к Евровидению-2024

В субботу, 30 марта, представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria» на первом масштабном промоконцерте к Евровидению-2024 — PrePartyES в Мадриде. Об этом сообщило Суспільне.

Из 37 участников Песенного конкурса — 26 приняли участие в концерте, где презентовали свои песни вживую перед аудиторией еврофанов.

Зрители в зале подпевали украинским певицам, а по завершении выступления — взорвались овации.

Евровидение-2024: под которым номер выступают alyona alyona & Jerry Heil

Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil впервые вступят в первом полуфинале под номером 5.

Фото — Суспільне