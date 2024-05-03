Евровидение 2024: все, что известно о песенном конкурсе

Евровидение 2024 – где и когда пройдет песенный конкурс, кто участвует. До старта остается все меньше времени, потому собрали всю важную информацию в одном материале! Все, что известно о конкурсе Евровидение 2024 – читай на страницах Нового канала

В этом году 68-й песенный конкурс Евровидения 2024 пройдет в городе Мальме, Швеция. Первый и второй полуфиналы пройдут 7 и 9 мая, а грандиозный финал проведут 11 мая на стадионе Malmö Arena. В целом примут участие представители 37 стран.

Евровидение 2024 – первый полуфинал. 7 мая свои песни будут представлять:

Кипр: Силия Капсис — Liar

Сербия: TEYA DORA — RAMONDA

Литва: Сильвестр Белт — Luktelk

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Польша: LUNA — The Tower

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Исландия: Гера Бьорк — Scared of Heights

Словения: Raiven — Veronika

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Молдова: Наталья Барбу — In The Middle

Азербайджан: FAHREE feat. Илькин Довлатов — Özünlə Apar

Австралия: Electric Fields — One Milkali (One Blood)

Португалия: iolanda — Grito.

Люксембург: TALI — Fighter

Евровидение 2024 – второй полуфинал. 9 мая свои песни будут представлять:

Мальта: Сара Бонничи — Loop

Албания: BESA — TITAN

Греция: Марина Сатти — ZARI

Швейцария: Nemo — The Code

Чехия: Aiko — Pedestal

Австрия: Kaleen — We Will Rave

Дания: SABA — SAND

Армения: LADANIVA — Jako

Латвия: Dons — Hollow

Сан-Марино: MEGARA — 11:11

Грузия: Нуццо Бузаладе — Firefighter

Бельгия: Mustii — Before the Party’s Over

Эстония: MIINUST x Puuluup — (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

Израиль: Иден Голан — Hurricane

Норвегия: Gåte — Ulveham

Нидерланды: Йост Кляйн — Europapa

Страны-основательницы и спонсоры конкурса Великобритания, Испания, Италия, Германия, Франция и Швеция (как принимающее государство) на Евровидении 2024 тоже будут выступать в полуфиналах. Это нововведение в этом году, ранее же лишь показывали короткие отрывки из их генеральных репетиций.

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Первый полуфинал Евровидения 2024:

Великобритания: Олли Александер — Dizzy

Германия: ISAAK — Always On The Run

Швеция: Marcus & Martinus — Unforgettable

Второй полуфинал Евровидения 2024:

Франция: Slimane — Mon Amour

Испания: Nebulossa — ZORRA

Италия: Анджелина Манго — La noia

Слоган и логотип Евровидения 2024

«United By Music» («Объединенные музыкой»)

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Украина на Евровидении 2024

Победительницы Национального отбора alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину на Евровидении 2024 года с песней Teresa & Maria в шведском городе Мальме. По результатам жеребьевки, дуэт артисток будет выступать в первом полуфинале (7 мая) под номером пять.

alyona alyona & Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении 2024

Украинская реперка alyona alyona впервые участвует в Евровидении, что нельзя сказать о Jerry Heil. Ведь она уже дважды приходила на Нацотбор в 2020-м и 2022-м.

Певицы создали общий альбом Dai Boh. Через год они выпустили восемь совместных треков, сотрудничая с европейскими артистами. Вместе они покоряют хит-парады на стриминговых платформах, а их композиции набирают более 50 млн. прослушиваний.

На Евровидении 2024 года alyona alyona & Jerry Heil будут представлять Украину песней Teresa & Mariа. По словам певиц, эта композиция отражает украинские женщины, которые всегда были символом силы, мудрости и выдержки. Однако она вызвала оживленные дискуссии в обществе по тематике. Одни выражали восхищение от песни, другие же утверждали, что образ Матери Весы очень противоречив в истории. Авторы отреагировали на хейт и объяснили, что люди неправильно разъяснили текст. Потому что песня Teresa & Maria – не биографическая композиция и образ использован только как символ.

Интересные факты о конкурсе Евровидение

В первый раз песенный конкурс Евровидения провели в 1956 году. Тогда победу на Евровидении одержала Лиз Ассия из Швейцарии с песней «Рефрен». В этом году в конкурсе участвовало семь стран; За всю историю Евровидения было озвучено более 1500 хитов; Минимальный возраст участников, действующий с 1990 года – 16 лет. Однако до принятия этого правила одержать победу смогла 13-летняя Сандра Ким из Бельгии; Ирландия чаще всего побеждала на Евровидении. Из 49 раз, когда страна участвовала, семь были для нее победными; В истории проведения Евровидения был один случай, когда победу разделили сразу четыре страны: Нидерланды, Франция, Великобритания и Испания; Однажды конкурс Евровидения отменили в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году; Евровидение занесено в Книгу рекордов Гиннеса (2015) как самый продолжительный ежегодный телевизионный музыкальный конкурс.

Автор: Вікторія Гутніченко

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