Новый каналG.spaceНовости

Премьеры, которые следует услышать: слушай украинскую музыку (ВИДЕО) – часть четвертая

Нові українські пісні

Сегодня нам всем необходимо хоть иногда отвлекаться от новостей, чтобы бесконечно скролить ленту и смотреть информационный марафон. Музыка – это особое лекарство для души, и наши украинские артисты продолжают выпускать актуальные песни, в каждой строчке которых звучит любовь к Украине и вера в нашу победу. Мы собрали подборку новых треков, которые точно должны появиться в ваших плейлистах. Первую часть подборки ты можешь посмотреть здесьвторую часть подборки — слушай тут, третью часть — слушай тут, а о самых актуальных премьерах читай в нашем материале.

KICHILA – «День і ніч»

Песню «День і ніч» можно назвать продолжением прошлого трека певицы «Зима». Если в первой песне переданы болезненные эмоции от потери любимого человека, то во второй – осознание этого факта и приятные воспоминания о любимом. Таким образом, обе композиции демонстрируют весь спектр чувств, которые человек испытывает при несправедливой разлуке со своей любовью навсегда из-за неожиданной смерти. Подобный эмоциональный путь сейчас знаком многим украинцам, потерявшим своих любимых из-за войны.

Cейчас смотрят

MASHA DANILOVA — «Рояль»

В этом волшебном произведении певица с роскошной поэзией описывает моменты близости и совместного переживания в младшем и старшем возрасте. В процессе создания песни были использованы реальные истории обеих пар из клипа, которые, несмотря на все проблемы и неурядицы, до сих пор продолжают быть вместе и наслаждаться друг другом. Ее текст, сочетающийся с изящными музыкальными образами, привлекает слушателя своей простотой и красотой пения.

— В этой песне, я ставила целью подарить каждому человеку возможность снова насладиться эмоциями внутренних переживаний, что испытывает на себе каждый, хоть раз по-настоящему влюбленный человек. А людям, которые до сих пор не влюблены — поверить, что настоящая любовь существует, и она обязательно будет у каждого из них. Я знаю, что у моих дедушки и бабушки особенная история любви, а самое главное: она вечна, — прокомментировала певица.

BULVAR LU – «Джеб в сердце»

— Эта песня о любви, когда только от одного мнения о человеке, перехватывает дыхание, как после 12 раундов. Настоящая любовь прилетает тогда, когда ты этого не ждешь, точно как джеб профессионального боксера. Оно появляется даже тогда, когда ты уже не веришь в любовь или совсем этого не хочешь. Настоящая любовь бьет четко и никто от нее не устоит, — поделилась группа.

Фото iStock

новини шоубізнесу шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь