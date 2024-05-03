Сегодня нам всем необходимо хоть иногда отвлекаться от новостей, чтобы бесконечно скролить ленту и смотреть информационный марафон. Музыка – это особое лекарство для души, и наши украинские артисты продолжают выпускать актуальные песни, в каждой строчке которых звучит любовь к Украине и вера в нашу победу. Мы собрали подборку новых треков, которые точно должны появиться в ваших плейлистах. Первую часть подборки ты можешь посмотреть здесь, вторую часть подборки — слушай тут, третью часть — слушай тут, а о самых актуальных премьерах читай в нашем материале.

KICHILA – «День і ніч»

Песню «День і ніч» можно назвать продолжением прошлого трека певицы «Зима». Если в первой песне переданы болезненные эмоции от потери любимого человека, то во второй – осознание этого факта и приятные воспоминания о любимом. Таким образом, обе композиции демонстрируют весь спектр чувств, которые человек испытывает при несправедливой разлуке со своей любовью навсегда из-за неожиданной смерти. Подобный эмоциональный путь сейчас знаком многим украинцам, потерявшим своих любимых из-за войны.

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MASHA DANILOVA — «Рояль»

В этом волшебном произведении певица с роскошной поэзией описывает моменты близости и совместного переживания в младшем и старшем возрасте. В процессе создания песни были использованы реальные истории обеих пар из клипа, которые, несмотря на все проблемы и неурядицы, до сих пор продолжают быть вместе и наслаждаться друг другом. Ее текст, сочетающийся с изящными музыкальными образами, привлекает слушателя своей простотой и красотой пения.

— В этой песне, я ставила целью подарить каждому человеку возможность снова насладиться эмоциями внутренних переживаний, что испытывает на себе каждый, хоть раз по-настоящему влюбленный человек. А людям, которые до сих пор не влюблены — поверить, что настоящая любовь существует, и она обязательно будет у каждого из них. Я знаю, что у моих дедушки и бабушки особенная история любви, а самое главное: она вечна, — прокомментировала певица.

BULVAR LU – «Джеб в сердце»

— Эта песня о любви, когда только от одного мнения о человеке, перехватывает дыхание, как после 12 раундов. Настоящая любовь прилетает тогда, когда ты этого не ждешь, точно как джеб профессионального боксера. Оно появляется даже тогда, когда ты уже не веришь в любовь или совсем этого не хочешь. Настоящая любовь бьет четко и никто от нее не устоит, — поделилась группа.

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