Украина на Евровидении: выступления участников от Украины за все годы конкурса

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Евровидение – один из самых больших песенных конкурсов в мире. Он проводится с 1956 года между странами-членами Европейского языкового союза. Но Украина на Евровидении принимает участие с 2003 года.
В этом году песенный конкурс проводят 68 раз! Первый и второй полуфиналы Евровидения 2024 состоятся 7 и 9 мая в шведском Мальме, а грандиозный финал – 11 мая. И пока все мы ждем выступления Украины, которое в этом году будут представлять alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria, предлагаем вместе с нами вспомнить выступления всех украинских артистов на сцене конкурса. Ну, что ж, полетели!
Самое первое выступление от Украины на Евровидении было в исполнении певца Александра Пономарева (ты ведь тоже начинаешь напевать «Я ніколи нікому тебе не віддам», как только слышишь его имя?) Он занял 14-е место с песней Hasta la Vista на сцене в Рига, Латвия.
Первая победа была одержана уже во время второго визита Украины на конкурс. Певица Руслана с песней Wild Dances получила право для нас провести конкурс в Киеве.
Украинская группа заняла 19-е место, выступив с песней «Разом нас багато». К сожалению, так полюбившийся украинцам революционный хит не вызвал восторга у европейцев.
Со своей зажигательной песней певица на Евровидении заняла седьмую строчку. Конкурс в 2006 году проводился в Греции.
Впервые второе место в конкурсе Украина получила благодаря Верке Сердючке с песней Dancing Lasha Tumbai. Интересный факт: возник конфликт на фоне выступления, ведь название песни, многократно повторяющееся в припевах, созвучно с фразой Russia goodbye (рус. «россия пока»).
Представительницей Украины на конкурсе в Сербии была певица Ани Лорак с песней Shady Lady. Тогда она заняла второе место. Напомним, артистка живет и дает концерты в россии и отмалчивается о войне, которую россияне ведут против нас.
В том году Евровидение проходило в москве. Украину представляла Светлана Лобода. Певица оказалась на 12-м месте с песней Be My Valentine!
Певица приняла участие в Евровидении в Норвегии от Украины и заняла 10 место. Сначала песней для выступления должна быть композиция To be free. Но она не подошла из-за требований конкурса: песня должна быть новой и опубликована в Сети не больше, чем годом ранее. Также после отбора зрители заметили схожесть песни с композицией Knock Me Out Линды Перри. Поэтому To be free заменили Sweet people.
Интересный перформанс и трогательное выступление представила участница Мика Ньютон. Во время исполнения песни Angel на экране представили песочную анимацию, которую рядом создавала Ксения Симонова. Этот номер завоевал для Украины четвертое место.
15 место заняла Гайтана на конкурсе Евровидения в 2012 году, который проводился в Баку. Песня, которую исполняла, называется Be my guest.
На конкурсе в Швеции «бронзу», третье место, завоевала украинская певица Злата Огневич. Своим сказочным выступлением и волшебной песней Gravity артистка поразила зрителей.
Представительницей Украины на конкурсе в Дании была Мария Яремчук с композицией Tick-Tock. В результате она завоевала шестое место для Украины.
К сожалению, в том году Украина приняла решение не участвовать в Евровидении. НТКУ объясняли это необходимостью оптимизации расходов в пользу развития общественного вещания на фоне сложной ситуации в стране (военная агрессия России с востока, аннексия украинских территорий).
Певица на конкурсе в Швеции решительно боролась за победу Украины и получила триумф. Этому поспособствовала трогательная песня 1944 г. об истории ее родного народа, депортации крымских татар.
За всю историю участия Украины на Евровидении выступление группы стало самым провальным. За песню Time наши артисты получили всего 36 баллов. Поэтому Украина заняла 24 место из 26.
Одерживать победу на конкурсе для Украины в Португалию отправился певец MELOVIN с песней Under The Ladder. К сожалению, он получил только 17 место. Несмотря на это, певец получил огромную популярность на Родине.
Из-за пандемии коронавируса конкурс, который должен был состояться в Нидерландах, отменили. А всех участников, избранных на национальных отборах, отправили на Евровидение в следующем году.
Впервые за историю участия Украины на Евровидении представленная песня исполнялась на украинском языке. Композиция Шум группы Go_A принесла нам пятое место.
Очередное «золото» для Украины на конкурсе получила группа Kalush Orchestra. Несмотря на тяжелые обстоятельства в стране (полномасштабное вторжение и террор со стороны россии), песня «Стефанія» таки прозвучала на сцене Евровидения в Италии.
На конкурсе в Великобритании Украину представляли TVORCHI. Их выступление с песней Heart of Steel заняло шестое место.
Успехи наших артистов на Евровидении показывают огромный музыкальный потенциал Украины и ее способность достойно конкурировать на международной арене. Кроме того, это хорошая возможность для исполнителей продемонстрировать свои способности и привлечь к украинской музыкальной культуре.
Будем болеть за наших прекрасных alyona alyona и Jerry Heil, которые уже в мае выйдут на сцену Евровидения 2024 с песней Teresa & Maria. Желаем победы, девушки!
Авторка: Дарина Жадько
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