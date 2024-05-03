Где проходит Евровидение-2024: страна и место

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Открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. Украину будут представлять Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa&Maria. Где пройдет Евровидение-2024? Расскажет Новый канал.
Город Мальмё на юге Швеции будет принимать Евровидение-2024. Об этом стало известно 7 июля 2023 года.
Мальмё является третьим по численности населения в стране, а также одним из крупнейших портов в Балтийском море.
Мальме будет проводить Евровидение не в первый раз, в 1992 и 2013 годах здесь уже проходил конкурс.
Участниками Евровидения-2024 стали:
В субботу, 30 марта, представительницы Украины на Евровидении-2024 alyona alyona и Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria» на первом масштабном промоконцерте к Евровидению-2024 — PrePartyES в Мадриде. Об этом сообщило Суспільне.
Из 37 участников Песенного конкурса — 26 приняли участие в концерте, где презентовали свои песни вживую перед аудиторией еврофанов.
Зрители в зале подпевали украинским певицам, а по завершении выступления — взорвались овации.
Представительницы Украины alyona alyona & Jerry Heil впервые вступят в первом полуфинале под номером 5.
Фото — Суспільне