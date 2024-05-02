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Кто едет на Евровидение 2024 от Украины: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

Кто едет на Евровидение 2024 от Украины: alyona alyona & Jerry Heil — «Teresa & Maria»

В воскресенье, 4 февраля, объявили результаты голосования в финале Национального отбора на Евровидение 2024, который состоялся накануне.

Согласно подсчетам, на 68-песенном конкурсе Украину представят alyona alyona & Jerry Heil. В «Дії» за участников Нацотбора проголосовало 1 млн. 167 тыс. зрителей.

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Члены жюри поставили им 10 баллов, а зрители – 11. Суммарно девушки получили 21 балл, что и сделало их победительницами.

Все песни и участники Нацотбора были достойны победы. Выступали они в такой последовательности:

  1. YAKTAK — Lalala;
  2. INGRET — Keeper;
  3. NAZVA — Slavic English;
  4. ANKA — Палала;
  5. Drevo — Endless Chain;
  6. alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria;
  7. MÉLOVIN — DREAMER;
  8. SKYLERR — Time Is Running Out;
  9. Ziferblat — Place I Call Home;
  10. YAGODY — Tsunamia;
  11. NAHABA — GLASSS.

Что известно об alyona alyona & Jerry Heil

Jerry Heil, она же Яна Шемаева, имеет в своем арсенале немало известных хитов. Свой путь она начинала как исполнительница каверов. В частности, пела песни группы «Океан Эльзы», а затем Святослав Вакарчук делился ее видео у себя на странице. Также Яна участвовала в «Х-Факторе», где одним из членов жюри, кстати, был Дмитрий Шуров, ныне продюсер Нацотбора.

Для Jerry Heil этот национальный отбор не первый. Она уже пыталась победить в 2020 и 2022 годах. Впрочем, как мы знаем, желаемого результата она не достигала. Все изменилось в этом году, когда вокалистка объединила свои силы с alyona alyona.

 

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Публикация от Jerry Heil (@thejerryheil)

Для хип-хоп исполнителя alyona alyona этот Нацотбор первый. В Украине у нее сотни тысяч фанатов. Настоящее имя реперки – Алена Савраненко. Когда-то она была обычной воспитательницей в детском саду в родном поселке, а сегодня лауреатка и номинантка многочисленных украинских национальных музыкальных премий, сравнимая The New York Times с Azealia Banks – культовой американской реперкой.

Итого Jerry Heil и alyona alyona работают не впервые. В 2022 году они выпустили общий альбом Dai Boh, в котором звучали песни в сотрудничестве с европейскими артистами.

Фото — Instagram

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