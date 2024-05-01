Оля Полякова зібрала сім мільйонів гривень на благодійній вечері

До заходу могли долучитися всі охочі. Усі зібрані гроші підуть на складну та тактичну медицину для українських військових.

Співачка Оля Полякова виступила на благодійній вечері під назвою «7 курсів та 4 октави» у Франції. На заході вдалося зібрати майже 7 мільйонів гривень. Половину коштів передадуть до фонду «Світлий», спрямують на закупку складної та тактичної медицини, а інша половина внесків надійде у благодійний фонд Тати Кеплер.

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Організаторами вечері стали бізнесмен Євген Чичваркін та близька подруга Олі Полякової, блогерка Ніка Білоцерківська.

За два роки організаторам вдалося зібрати завдяки подібним вечерям на підтримку України 108 мільйонів 240 тисяч гривень. За ці кошти було придбано загальну медицину, знебололюючі, складні антибіотики, тактичну медицину, автівки, генератори, більше тисячі комплектів тактичного одягу, понад 100 тонн продуктів для військових ЗСУ.