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Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийшла на Netflix

Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix

Премʼєра кінофільму на Netflix, до створення якого долучилися 12 тисяч українців, запланована на 1 травня

«Довга Доба» — фільм режисера Алана Бадоєва. Це документальна подорож життям українців під час війни. Кожна історія у стрічці — кіно, яке знімали наші герої на свої ґаджети. Цей проєкт — не просто ще один фільм про війну, а унікальне свідчення трагічних подій і злочинів росії очима українців, щоб ніхто та ніколи не зміг переписати нашу історію.

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До цього 25  квітня у штаб квартирі Ради Європи в Страсбурзі представники дипломатичних представництв, співробітники Секретаріату Ради Європи та представники міжнародного експертного середовища та громадськості мали можливість відчути справжні емоції перших днів війни в Україні після початку повномасштабного вторгнення, відвідавши показ документального фільму Алана Бадоєва «Довга Доба». 

Показ фільму відкрили промовами Голова асоціації-організатора MICT France-Україна – Павло Пушкар, Постійний Представник України при Раді Європи – Борис Тарасюк та спеціальний представник Генерального секретаря РЄ з питань міграції та біженців – Девід Бест.

Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix
Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix

На початку показу у відеозверненні режисер фільму Алан Бадоєв розповів про свою мету створення проекту: показати війну в Україні без сценаріїв та других дублів. Цей фільм – свідчення того, що сьогодні ніхто не застрахований від війни, і що ми повинні триматися разом, проявляючи максимум солідарності.

Подія проєкту «Культура vs війна» у Страсбурзі стала 120 заходом за кордоном з початку реалізації.

Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix

Нагадаємо, міжнародний кінотур документальної стрічки розпочався гучним показом в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення і продовжує свій шлях країнами Європи.  

Документальна стрічка Алана Бадоєва «Довга доба» вийде на Netflix

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