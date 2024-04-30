Коли Євробачення-2024: дата

В этом году состоится уже 68 песенный конкурс Евровидения. Его хозяйкой будет Швеция после победы Loreen в 2023 году. Новый канал расскажет, когда Евровидение-2024.

Когда Евровидение-2024: даты проведения

Открытие Евровидения-2024 состоится 7 мая. В этот день выступят участники первого полуфинала, среди которых и представительницы от Украины — Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria.

Cейчас смотрят

Второй полуфинал проведут 9 мая.

Финал Евровидения-2024 пройдет 11 мая. В финал автоматически попадают конкурсанты стран-основателей: Великобритании, Испании, Франции, Италии и Германии. Также на финале выступят лучшие участники обоих полуфиналов, избранные жюри и зрителями. Самое главное, в финале станет известно имя победителя песенного конкурса.

Фото — Суспільне