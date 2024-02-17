Прем'єри пісень лютого 2024: добірка головних музичних новинок

Добірка музичних новинок за місяць в Україні: усі найсвіжіші прем’єри в одному місці! Заціни нові пісні, які дропнулись у лютому 2024 просто зараз. Для тебе – наша добірка!

Сьогодні нам усім необхідно хоч іноді відволікатися від новин. Від того, щоб нескінченно скролити стрічку та дивитися інформаційний марафон. Музика – це особливі ліки для душі, і наші українські артисти продовжують випускати актуальні пісні. Ми зібрали добірку нових треків, які точно заслуговують місця в твоєму плейлисті.

Cейчас смотрят

Саша Чемеров – Сльози

Саша Чемеров презентував ліричну композицію «‎Сльози». Широкій аудиторії Чемеров відомий як успішний музикант, композитор, продюсер і лідер гуртів The Gitas та «‎Димна Суміш». Спільно з «‎Культурним Десантом» Саша активно підтримує морально-психологічний стан військових на лінії фронту, в госпіталях та навчальних центрах, а також виконує культурну місію за кордоном. Саша Чемеров заснував фонд «‎Культурний опір» і з 2022 року активно допомагає нашим бійцям на фронті.

Vanek Foundation & Brother Culture – Peace in

Vanek Foundation, відомий український музичний продюсер, виконавець та співзасновник музичного лейблу ENKO, випустив спільний трек з одним з найвідоміших англійських регі-виконавців Brother Culture. Пісня-мантра має назву Peace In та оспівує мир в Україні і найбільшу силу людства — кохання. KEKELIA – Вночі Пісня стає голосом жінок, які чекають на чоловіків вдома, та меседжем наших військових, які щоночі захищають країну та спокій своїх рідних. Трек відгукується у серцях українців, кожен ділиться своїм болем та сумом і хоче бути почутим, тому пісня стає синглом теплих спогадів у соцмережах. NK | НАСТЯ КАМЕНСЬКИХ – ТРИМАЙ Настя Каменських випустила альбом з live-треками. До нього увійшли ті пісні, які можна було почути на великому концертному шоу «‎Я — Україна», що зібрало аншлаг у столичному палаці «‎Україна». Альбом, до якого увійшло 14 треків, вже можна послухати на всіх цифрових майданчиках.

KOZAK SIROMAHA – Віра

KOZAK SIROMAHA представив новий трек «‎Віра», у якому розкрив свій філософський погляд на життя та наголосив на важливості віри у серці кожного. І у День єднання, він нагадує українцям, що віра може стати справжнім джерелом натхнення та додатковою силою рухатися вперед.