Фильмы Marvel: официальная хронология для просмотра

Если вы давно планируете познакомиться поближе со вселенной Marvel, то лучше всего браться за это серьезное дело, хорошенько подготовившись. А именно – составив список фильмов в правильной хронологии, чтобы максимально погрузиться в фантастическую кино вселенную.
Независимо от того, хотите ли вы «идти» в порядке выпуска Marvel, в хронологическом порядке или в окончательном порядке, который включает в себя каждый проект, короткометражный или полнометражный фильмы, мы собрали для вас список, который охватывает всё!
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Приготовьтесь засесть за просмотр с огромным ведром попкорна, потому что вам много, очень много времени, но поверьте, оно того стоит.
Итак, вариант 1. Как смотреть фильмы Marvel в хронологическом порядке:
- Капитан Америка: Первый мститель
- Капитан Марвел
- Железный человек
- Невероятный Халк
- Железный человек 2
- Тор
- Мстители
- Тор: Темный Мир
- Железный человек 3
- Капитан Америка: Зимний солдат
- стражи Галактики
- Стражи Галактики Том. 2
- Мстители: Эра Ультрона
- Человек-муравей
- Капитан Америка: Гражданская война
- Черная пантера
- Человек-паук: Возвращение домой
- Черная вдова
- Доктор Стрэндж
- Тор: Рагнарёк
- Человек-муравей и Оса
- Мстители: Война бесконечности
- Мстители: Финал
- Шанг-Чи и легенда десяти колец
- Человек-паук: Вдали от дома
- Вечные
- Человек-паук: Пути домой нет
- Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
Вариант 2. Как смотреть фильмы Marvel в порядке по дате выпуска:
Фаза 1:
- Железный человек
- Железный человек 2
- Тор
- Капитан Америка: Первый мститель
- Мстители
Фаза 2:
- Железный человек 3
- Тор: Темный Мир
- Капитан Америка: Зимний солдат
- Стражи Галактики
- Мстители: Эра Ультрона
- Человек-муравей
Фаза 3:
- Капитан Америка. Гражданская война
- Доктор Стрэндж
- Стражи Галактики 2
- Человек-паук: Возвращение домой
- Тор: Рагнарёк
- Черная пантера
- Мстители: Война бесконечности
- Человек-муравей и Оса
- Капитан Марвел
- Мстители: Финал
- Человек-паук: Вдали от дома
Фаза 4:
- Черная вдова
- Шанг-Чи и легенда десяти колец
- Вечные
- Человек-паук: Пути домой нет
- Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
Вариант 3. Полное погружение во вселенную! Как смотреть все фильмы, сериалы, ТВ-шоу касающиеся происходящего во вселенной Marvel в хронологическом порядке:
- Капитан Америка: Первый мститель
- Агент Картер (Marvel One-Shot)
- Агент Картер 1 -2 сезон
- Капитан Марвел
- Железный человек
- Невероятный Халк
- Железный человек 2
- Консультант (Marvel One-Shot)
- Забавный случай произошел на пути к Молоту Тора (Marvel One-Shot)
- Тор
- Мстители
- Пункт 47 (Marvel One-Shot)
- Железный человек 3
- Да здравствует король (Marvel One-Shot)
- Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 1 по 7 серии
- Тор: Темный Мир
- Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 8 по 16 серии
- Капитан Америка: Зимний солдат
- Агенты Щ.И.Т. 1 сезон, с 17 по 22 серии
- Стражи Галактики
- Стражи Галактики Том. 2
- Сорвиголова 1 сезон
- Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 1 по 19 серии
- Джессика Джонс 1 сезон
- Мстители: Эра Альтрона
- Агенты Щ.И.Т. 2 сезон, с 20 по 22 серии
- Сорвиголова 2 сезон
- Люк Кейдж 1 сезон
- Человек-муравей
- Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, с 1 по 14 серии
- Плащ и кинжал 1 сезон
- Железный кулак 1 сезон
- Плащ и кинжал 2 сезон
- Защитники 1 сезон
- Беглецы 1 сезон
- Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 15 по 19
- Каратель 1 сезон
- Капитан Америка: Гражданская война
- Агенты Щ.И.Т. 3 сезон, серии с 20 по 22
- Черная пантера
- Черная вдова
- Беглецы 2 сезон
- Нелюди 1 сезон
- Джессика Джонс 2 сезон
- Беглецы 3 сезон
- Человек-паук: Возвращение домой
- Агенты Щ.И.Т.: Рогатка 1 сезон
- Люк Кейдж 2 сезон
- Доктор Стрэндж
- Агенты щита. 4 сезон, с 1 по 8 серии
- Железный кулак 2 сезон
- Сорвиголова 3 сезон
- Агенты Щ.И.Т. 4 сезон, с 9 по 22 серии
- Каратель 2 сезон
- Джессика Джонс 3 сезон
- Тор: Рагнарёк
- Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 1 по 19 серии
- Человек-муравей и Оса
- Мстители: Война бесконечности
- Агенты Щ.И.Т. 5 сезон, с 20 по 22 серии
- Агенты Щ.И.Т. 6 сезон
- Агенты Щ.И.Т. 7 сезон
- Мстители: Финал
- ВандаВижен 1 сезон
- Сокол и Зимний Солдат 1 сезон
- Шанг-Чи и легенда десяти колец
- Человек-паук: Вдали от дома
- Вечные
- Человек-паук: Пути домой нет
- Соколиный глаз
- Что если…? 1 сезон (альтернативный график)
- Локи 1 сезон (альтернативный график)
- Доктор Стрэндж в мультивселенной безумия
- Лунный рыцарь
- Мисс Марвел
По материалам www.cosmopolitan.com