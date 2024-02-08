«Відвал ніг» або «All інклюзив»: ветеран війни Сашко Терен запускає інклюзивне YouTube-шоу

Уже 13 лютого стартує новий YouTube-проєкт «Відвал ніг» або «All інклюзив» з ведучим Олександром Тереном. Нові випуски будуть систематично виходити що два тижні

«Відвал ніг» або «All інклюзив» – це розважальне інклюзивне шоу, в якому протезований військовий Олександр Терен подорожує Україною та досліджує міста на безбар’єрність з медійними друзями – Машою Єфросініною, Васею Байдаком, Володимиром Дантесом, Сашею Зарицькою та блогером Однією Правою. Сашко та гості, сидячи у візках, відвідують найбільш відомі туристичні маршрути, пам’ятки, музеї тощо.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Олександр Терен (@tsvit_terenu)

Велика війна показала, наскільки єдиними та згуртованими ми можемо бути, вирішуючи загальнонаціональні питання. У нас в країні приблизно 1/4 це маломобільні групи, а після війни ця цифра буде ще більшою. Проте наша країна далека від інклюзивності, і цього питання не потрібно боятися – потрібно працювати над ним. Шоу має комічне забарвлення, хоча і вказує на проблематику інклюзивності в нашій країні.