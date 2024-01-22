Нацотбор Евровидения 2024: где и когда смотреть финал национального отбора

3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024, во время которого выступят 11 претендентов. Они представят свои номера, с которыми планируют сражаться за свое место на Евровидении-2024. Организаторы не рассказывают, где именно состоится Нацфинал, потому что переживают за безопасность участников, ведущих и членов жюри.

Но в эфире финал Нацотбора все же покажут.

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Где смотреть финал Нацотбора на Евровидение-2024

Финал конкурса можно будет посмотреть не только по телевизору, но и по онлайн. Стандартно транслировать Нацотбор будут:

на канале «UA: Культура»,

на YouTube «Євробачення Україна»,

на других диджитал-платформах «Суспільного».

Также посмотреть конкурс можно будет в приложении «Дія».

Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кто займет судейские кресла

Фото — Суспільного