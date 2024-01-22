Нацотбор Евровидения 2024: где и когда смотреть финал национального отбора

3 февраля 2024 состоится финал Нацотбора на Евровидение-2024, во время которого выступят 11 претендентов. Они представят свои номера, с которыми планируют сражаться за свое место на Евровидении-2024. Организаторы не рассказывают, где именно состоится Нацфинал, потому что переживают за безопасность участников, ведущих и членов жюри.
Но в эфире финал Нацотбора все же покажут.
Финал конкурса можно будет посмотреть не только по телевизору, но и по онлайн. Стандартно транслировать Нацотбор будут:
Также посмотреть конкурс можно будет в приложении «Дія».
Жюри Нацотбора Евровидения 2024 года: кто займет судейские кресла
Фото — Суспільного