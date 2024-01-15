Жюри Нацотбора Евровидения-2024: как проголосовать за кандидата в Дії

В приложении «Дія» началось голосование за состав жюри Национального отбора на «Євробачення-2024». Опрос продлится с 15 по 22 января.
Про это сообщает Суспільне.
Принять участие в опросе могут все желающие от 14 лет.
Для этого нужно:
- зайти в приложение «Дія»,
- в разделе «Сервіси» выбрать «Опитування»,
- отдать свой голос за одного из 9 кандидатов.
Кандидаты в члены жюри Нацотбора
- Олександр Варениця — піар-фахівець, співзасновник агенції з просування української музики на міжнародний ринок Go West. Тричі визнавався найкращим музичним журналістом за версіями Kyiv Music Days та Karabas Live Awards. Працював з гуртом Kalush, ONUKA та O.Torvald під час Євробачення-2017.
- Андрій Данилко — народний артист України й творець сценічного образу VERKA SERDUCHKA. Автор пісень, мініатюр, інструментальних творів та режисер власних шоу. Член журі Нацвідбору на «Євробачення» (2016-2020).
- Джамала — співачка й авторка пісень. Переможниця «Євробачення-2016» та володарка нагороди WIBA 2022, як одна з найвпливовіших інфлюенсерок світу. У 2023 році увійшла в трійку найпопулярніших виконавців у плейлисті EQUAL Global від Spotify.
- Олена Коляденко — керівниця танцювального колективу Freedom Ballet, продюсерка гуртів Freedom Jazz та KADNAY. Хореографка, неодноразово була режисеркою-постановницею виступів українських артистів на «Євробаченні» та великих телевізійних шоу.
- Катерина Павленко — співачка, композиторка й авторка пісень. Фольклористка, фронтвумен гурту Go_A, який здобув 5-те місце у фіналі «Євробачення-2021» у Роттердамі.
- Сергій Танчинець — співак, музикант, продюсер та лідер рок-гурту «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ». Заслужений артист України, багаторазовий номінант і переможець музичних премій YUNA, «Золота жар-птиця», M1 Music Awards та інших.
- Євген Тріплов — автор і музичний продюсер пісень для багатьох українських артистів, зокрема Тіни Кароль, MONATIK, ZLATA OGNEVICH, Wellboy, Анни Трінчер та інших. Шоуранер музичного реаліті-шоу «МУЛЬТИТРЕК».
- Євген Хмара — композитор, віртуозний піаніст і творець інструментальних шоу. Автор 7 студійних альбомів, з початку повномасштабної війни дав понад 200 благодійних концертів. Член Національного журі України на «Євробаченні-2023».
- Павло Шилько — теле- та радіоведучий, відомий під псевдонімом DJ Паша. Співзасновник та генеральний продюсер музичної премії YUNA. Співавтор конкурсних пісень Тіни Кароль та Вєрки Сердючки на «Євробачення».
По результатам опроса сформируют рейтинг: трем кандидатам, которые наберут наибольшее количество голосов, будет предложено подписать соглашение члена жюри. Если кто-то по веским причинам не сможет подписать соглашение, членом жюри станет следующий по количеству голосов кандидат.
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Фото — Суспільне