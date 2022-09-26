Анна Тринчер вышла замуж за блогера Александра Волошина: видео, фото

Певица и актриса Анна Тринчер 24 сентября, в субботу, официально стала женой блоггера Александра Волошина

Подготовку к свадебной церемонии пара освещала в своих соцсетях. Сначала Аня говорила, что выбрала для свадьбы желтое платье, отчего ее фанаты были в шоке. Однако со временем свое решение девушка изменила. Аня выбрала нежное и одновременно сексуальное свадебное платье белого цвета.

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Видео собрания на свадьбу и саму церемонию пара уже успела обнародовать в YouTube. Все прошло нежно, искренне и радостно!

Счастья молодым!

Фото Instagram

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