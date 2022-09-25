Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя в дубляже семейного приключения «Мой домашний крокодил»!

Этой осенью встречайте увлекательную и трогательную историю по мотивам одноименного рассказа о крокодиле по имени Лил! Он живет в Нью-Йорке, обожает петь и пытается жить среди людей. Впоследствии Лил встречает семью, которая только что поселилась в его доме и совсем не ожидала такого соседства. Так начинается новое путешествие, полное приключений, юмора, незабываемых хитов и настоящей дружбы.

«Нашему собрату оторвало ногу»: Тарас Тополя — о самом страшном мгновении на фронте

Cейчас смотрят

Лил, как и большинство людей, стремится к любви и признанию. Он чуткий, дружелюбный и на собственном примере помогает другим найти настоящих себя. Единственное отличие между ним и людьми – это то, что он огромный крокодил с чешуей и острыми, как бритва, зубами. И именно по внешности Лила очень часто не понимают и воспринимают иначе. На самом же деле он милый, эмоциональный и чрезвычайно талантливый исполнитель, говорящий к людям на языке песни.

К команде украинского дубляжа этого увлекательного происшествия присоединился лидер группы «Антитела» Тарас Тополя. Именно его голосом будет петь крокодил Лил в кинотеатрах Украины.

«Это мой первый опыт в дубляже, и я искренне надеюсь, что он был успешен. Буду откровенным, я не знал, что фильм снят по мотивам детской книги и что миллионы людей в мире обожают эту историю. Приятно, что в такое непростое время это яркое семейное кинопроисшествие сможет стать своеобразным сеансом психотерапии для тех украинцев, которые вместе с детьми придут в кино».

О своем персонаже Тарас рассказывает с теплом и юмором: «По моему мнению, Лил поет лучше меня, но я изо всех сил стараюсь достичь его уровня (смеется Тарас). На самом деле он забавный, довольно застенчивый и так же, как когда-то и я, мечтает о большой сцене, признании и популярности».

Тарас признался, что его дети давно просят завести дома хамелеона или игуану. После дубляжа фильма о крокодиле певец будет вынужден пойти на уступки.

Отметим, что Тарас Тополя, да еще двое музыкантов группы «Антитела» Сергей Вусик и Дмитрий Жолудь продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако согласно боевым распоряжениям не будут выходить на передовую в качестве стрелков-парамедиков эвакуационных экипа. Музыканты активно олицетворяют благотворительную деятельность в рамках собственного благотворительного фонда «Антитела». Фонд занимается детьми погибших героев, а также обеспечением ВСУ необходимыми средствами защиты, разведки и медицины.

Смотрите семейное приключение «Мой домашний крокодил» с 27 октября в кино! Допремьерные показы – с 20 октября.