Группа «ТИК» едет в благотворительный тур! Подробности

В октябре группа «ТИК» едет в благотворительный тур! Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Житомир и все украинцы, которые живут в этих замечательных городах, готовьтесь к концертам, которые зажгут всех самым мощным боевым украинским духом, драйвом и несгибаемым оптимизмом!

Группа исполнит «Люби ти Україну», «Чорна хмара, біла хмара», «Олені», «Вчителька», «Апрєль», «Не цілуй», легендарную «Тихую», гимн Украины и все любимые хиты из всех альбомов группы «ТИК» ».

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Незабываемая атмосфера, искренние эмоции, лучшие люди рядом и мощь украинской музыки!

Вместе собравшись на концертах «ТИК», мы поможем нашим защитникам, ведь часть средств по продаже билетов будет передана на нужды лучших в мире Героев — ВСУ!

— Наш тур благотворительный, поэтому объединяясь хорошей целью — сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины — с огромной радостью едем ко всем друзьям, потому что только так называем поклонников нашей группы, которые давно ждали и расспрашивали, когда мы уже приедем. Уже совсем скоро, вот-вот, будем у вас! Вместе будем обмениваться эмоциями, петь песни, которые вы знаете наизусть, и презентовать свежие песни! – приглашает Виктор Бронюк.

С начала полномасштабного вторжения России Виктор Бронюк объединяет службу в рядах терробороны Вооруженных сил Украины с волонтерской деятельностью, к которой активно присоединился еще в 2014 году, постоянно помогая защитникам и неоднократно бывая в самых горячих точках.