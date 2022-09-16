Потап вернулся в Украину и рассказал, как пережил паралич лица

Украинский рэпер Потап впервые за семь месяцев после начала войны появился в студии украинского телеканала и рассказал, как пережил паралич лица

Певец посетил прямой эфир утреннего шоу «Сніданок».

Cейчас смотрят

В июне на благотворительном концерте в Испании Потап появился с перекошенным лицом. Рэпер не мог не только петь, но и говорить. Тогда шоумен заявил, что он простудил лицевой нерв.

– Все это из-за нервов. У меня был COVID-19, потом отит. А после этого синдром Рэмзи-Ханта, который был у Джастина Бибера. Он сейчас даже остановил тур. Это паралич лица и нервов. Но я смотрел на воюющих ребят. И понял, ну какой паралич, о чем говорить? – откровенно рассказал Алексей Потапенко.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap)

Также ведущие утреннего шоу спросили рэпера относительно его длительного отсутствия в Украине. В кулуарах шоу-бизнеса поговаривали, что артист вместе с женой, певицей Настей Каменских, перед началом полномасштабного вторжения армии России в Украину полетели в Испанию.

– Я не говорил ничего об Испании. Говорил от Польши в Латинскую Америку. У нас было много остановок, – лаконично прокомментировал слухи Потап.

Также Потап заявил, что вернулся в Украину уже давно. Но когда именно, не уточнил. Певец поделился эмоциями долгожданного приезда домой.

— Когда встречали, пересекали границу, встречали все так: «Не может быть, это вы!». Обнимали меня, – вспомнил Потапенко.

Фото Instagram

Читай также:

Тина Кароль похвасталась капустой с огорода: «Что посеешь — то и пожнешь»

Бритни Спирс может навсегда уйти со сцены: новое заявление певицы