Группа «ТИК» и Миша Крупин едут в благотворительные туры! Часть средств от продажи билетов пойдет на ВСУ

Полномасштабная война с россией объединила украинцев как никогда. Деньги на ВСУ в помощь пострадавшим собирают как обычные люди, так и украинские артисты. В этот раз в благотворительные туры едут несколько исполнителей: Группа «ТИК» и Миша Крупин.

Группа «ТИК» едет в благотворительный тур по Украине

В октябре группа ТИК едет в благотворительный тур! Ровно, Луцк, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий, Житомир и все украинцы, которые живут в этих замечательных городах, готовьтесь к концертам, которые зажгут всех самым мощным боевым украинским духом, драйвом и несгибаемым оптимизмом!

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Группа исполнит «Люби ти Україну», «Чорна хмара, біла хмара», «Олені», «Вчителька», «Апрєль», «Не цілуй», легендарную «Тихую», гимн Украины и все любимые хиты из всех альбомов группы «ТИК» ».

Незабываемая атмосфера, искренние эмоции, лучшие люди рядом и мощь украинской музыки!

Вместе собравшись на концертах «ТИК», мы поможем нашим защитникам, ведь часть средств по продаже билетов будет передана на нужды лучших в мире Героев — ВСУ!

— Наш тур благотворительный, поэтому объединяясь хорошей целью — сбором средств на нужды Вооруженных сил Украины — с огромной радостью едем ко всем друзьям, потому что только так называем поклонников нашей группы, которые давно ждали и расспрашивали, когда мы уже приедем. Уже совсем скоро, вот-вот, будем у вас! Вместе будем обмениваться эмоциями, петь песни, которые вы знаете наизусть, и презентовать свежие песни! – приглашает Виктор Бронюк.

С начала полномасштабного вторжения России Виктор Бронюк объединяет службу в рядах терробороны Вооруженных сил Украины с волонтерской деятельностью, к которой активно присоединился еще в 2014 году, постоянно помогая защитникам и неоднократно бывая в самых горячих точках.

Не пропустите концерты группы «ТИК»:

в Ровно — 19 октября в Городском Дворце Культуры

в Луцке — 20 октября в РЦ «Луч»

в Ивано-Франковске — 21 октября в «Арена-центре»

в Черновцах — 22 октября в филармонии

в Хмельницком — 23 октября в филармонии

в Житомире — 24 октября в телецентре.

Благотворительный тур Миши Крупина

Миша Крупин едет в благотворительный тур В нашем городе, чтобы спеть любимые хиты, презентовать горячие премьеры и собрать мощную сумму в поддержку ВСУ. Каждый концерт будет полон феерии драйва и эмоций, и в то же время станет искренней атмосферной встречей давних друзей. Откровений и сюрпризов будет немало.

А за средства по продаже билетов будут приобретены автомобили, амуниция и все необходимое, что нужно украинским военным-защитникам на передовой, о чем Миша Крупин традиционно лично отчитается на своей странице!

— «В нашем городе» — моя первая украиноязычная песня, которую в апреле я посвятил своему родному Харькову, который все это время находится под беспощадными обстрелами. Но сегодня эта песня – о каждом городе Украины. «Мое» и «ваше» эта война окончательно сделала «нашим!» Наши прекрасные люди в наших городах, я с нетерпением жду каждого из вас на моих концертах! – говорит Миша Крупин.

Легендарный харьковский музыкант, автор суперхитов Красный бархат, Облака, Виски со льдом — с начала полномасштабной войны Миша Крупин четко заявил о своей патриотической позиции и упорно приобщился к волонтерству.

График тура:

Ровно — 4 октября, Городской Дворец Культуры

Луцк — 5 октября, «Show Basilic»

Львов — 6 октября, «Малевич»

Ивано-Франковск — 7 октября, «Арена-центр»

Буковель — 8 октября, гостиница «Fomich»

Черновцы — 9 октября, филармония

Хмельницкий — 10 октября, филармония

Винница – 11 октября, театр им. Садовского

Житомир — 12 октября, телецентр

Черкассы – 15 октября, Дворец культуры «Дружба народов»

Кропивницкий – 16 октября, филармония