Вышел трейлер к фильму Вавилон: в главной роли Брэд Питт и Марго Робби

Вышел официальный трейлер фильма «Вавилон» с Брэдом Питтом, Марго Робби, Диего Кальвой и Тоби Магуайром. Премьера ленты в Украине – 19 января 2023 года!

Лауреат премии «Оскар» Дэмьен Шазелл собирает неповторимый звездный каст и приглашает погрузиться в Лос-Анджелес 1920-х годов! Встречайте на большом экране Брэда Питта, Марго Робби, Диего Кальву, Тоби Магуайра и Оливию Уайлд в эпической киноистории. Безумный рассказ об огромных амбициях и чрезмерную дозволенность расскажет о взлетах и ​​падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде.

«Вавилон» – первый трейлер фильма с Брэдом Питтом и Марго Робби на украинском эксклюзивно на сайте Нового канала!