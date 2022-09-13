Новый каналG.spaceНовости

Эксклюзив! Первый взгляд на Брэда Питта и Марго Робби в трейлере эпической киноистории «Вавилон»

Вышел трейлер к фильму Вавилон: в главной роли Брэд Питт и Марго Робби

Вышел официальный трейлер фильма «Вавилон» с Брэдом Питтом, Марго Робби, Диего Кальвой и Тоби Магуайром. Премьера ленты в Украине – 19 января 2023 года!

Лауреат премии «Оскар» Дэмьен Шазелл собирает неповторимый звездный каст и приглашает погрузиться в Лос-Анджелес 1920-х годов! Встречайте на большом экране Брэда Питта, Марго Робби, Диего Кальву, Тоби Магуайра и Оливию Уайлд в эпической киноистории. Безумный рассказ об огромных амбициях и чрезмерную дозволенность расскажет о взлетах и ​​падениях в эпоху декаданса и разврата в раннем Голливуде.

Вышел трейлер к фильму Вавилон: в главной роли Брэд Питт и Марго Робби

«Вавилон» – первый трейлер фильма с Брэдом Питтом и Марго Робби на украинском эксклюзивно на сайте Нового канала!

  • Студия: Paramount
  • Оригинальное название: Babylon
  • Старт в Украине: 19.01.2023
  • Жанр: эпическая история
  • Режиссер: Дэмьен Шазелл («Ла-Ла-Ленд», «Первый человек», «Одержимость»)
  • В ролях: Брэд Питт («Однажды в Голливуде», «Скоростной поезд», «Потерянный город»), Марго Робби («Однажды в Голливуде», «Я, Тоня», «Мария — королева Шотландии»), Тоби Магуайр («Великий Гетсби», франшиза «Человек-Паук»), Оливия Уайлд (сериал «Доктор Хаус», «Время»).

выбор редакции новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь