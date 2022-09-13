Новая эра творчества: Макс Барских дебютировал под новым сценическим именем

Певец кардинально изменил вектор своего творчества в новом проекте Mick Sunday. И презентовал первый сингл I Feel Good из англоязычного альбома

Несмотря на то, что 24 февраля жизнь каждого украинца была поставлена ​​на паузу, Макс Барских призывает поклонников строить свое будущее уже сегодня. Именно об этом новый англоязычный проект певца, ради которого музыкант возвращается к своему настоящему имени в несколько видоизмененной форме.

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– Эта война принесла большие изменения в мою жизнь, как и каждого украинца. Но она научила ценить родных и близких, ценить жизнь и время, не откладывая свои мечты и желания на завтра. – делится своими размышлениями Макс. – Я принял решение создавать будущее уже сегодня и вести вас за собой. Туда, где возможны самые смелые мечты.

I feel good – первый трек из будущего альбома, над которым певец работал с прошлого года. Барских признается, что создание новых песен поддерживало его в сложные времена и помогало выходить из депрессивного настроения.

– Чем сложнее мысли и события, тем ярче и светлее рождалась песня. В этом случае музыка работает как броня и проекция желаний, – говорит Макс.

Музыкант уверен, что каждая песня из новой пластинки энергетически положительна и способна вызвать у слушателя улыбку на лице.