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Анна Тринчер показала платье для свадьбы: почему все отговаривают певицу? (ФОТО)

Анна Тринчер показала платье для свадьбы: почему все отговаривают певицу? (ФОТО)

Певица и актриса Анна Тринчер активно готовится к свадьбе и уже даже выбрала платье для мероприятия

Подписчиков удивило то, что для росписи она приобрела наряд желтого цвета. У некоторых это даже вызывало возмущение и непонимание.

— Чтобы вы понимали, в мой директ бомбят уже в течение трех дней по желтому платью, и все меня отказывают одевать желтый цвет, — рассказала Аня.

Все это происходит из-за того, что в народе считается, что нельзя надевать желтое платье на свадьбу, ведь желтый цвет – к разводу.

 

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Публикация от @annatrincher_official

– Наверное, если бы я верила в суеверия, я бы не показывала даже свою жизнь с любимым, потому что счастье любит тишину. Но мне абсолютно плевать на все это, потому что главное – это любовь. Оно либо есть, либо его нет. И неважно, вы в желтом платье, красном, черном… На свадьбе, на росписи… Это совершенно неважно, там более того, мало пар, которые выходили замуж в белом, а потом расставались? – спросила Аня.

Влюбленные сняли шутливое видео, где жених певицы, блогер Александр Волошин спросил, не планирует ли его будущая жена изменить свое мнение относительно свадебного лука.

 

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Публикация от @annatrincher_official

Фото Instagram

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