Оля Полякова — Все буде добре, Оля: смотреть онлайн премьеру клипа

Украинская поп-королева Оля Полякова, недавно в прямом эфире сожгла кокошник на Лысой горе, выпустила чувственную, эмоциональную песню на украинском языке, в которой обратилась сама к себе — «Все будет хорошо, Оля». Это первый музыкальный релиз певицы с начала российского вторжения.

— Эта война – разве не самое страшное, что могло произойти с человечеством, мы все переживаем ужасные потери, но я до сих пор учу себя верить. Даже когда нет сил, нет вдохновения и кажется, что это конец. Я записывала эту песню сквозь слезы, потому что в эти времена я каждый день хочу слышать, что все будет хорошо. И я действительно в это верю. Верю в победу, в ВСУ, в наше счастливое и независимое будущее, – рассказывает Полякова.

«Все будет хорошо, Оля» – это эмоциональный сингл в новом для певицы стиле, ведь в новые времена требуют нового звучания и новых месседжей. Спев на украинском и несколько изменив жанр, Оля Полякова сохранила главные признаки своей музыки – откровенность, исповедальность и абсолютную искренность со своим слушателем. Впервые песня прозвучала на концерте в киевском метро, ​​где зрителям было тяжело удержать слезы.

Музыку и слова к новому релизу создала автор знаменитой «Королевы ночи» — Ольга Бажана. Сейчас в сотрудничестве с командой Поляковой Бажана пишет новый альбом для украинской суперзвезды.

До начала полномасштабной войны Оля Полякова была гастролирующей артисткой Украины. У нее были телевизионные контракты, концерты, многотысячные стадионы, любовь слушателей. Но, как и у всех украинцев, ее жизнь изменилась в одну ночь.

— В этой песне повторяется строчка, что у нас у всех выход один – верить, что все будет хорошо. И чаще говорить об этом себе и друг другу, — говорит Оля.

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