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Саша Чемеров презентует видео на песню «Полями»

Саша Чемеров презентует видео на песню «Полями»

Девятый сингл от Саши Чемерова «Полями» – это исповедь человека, который проснулся от ужасного сна, осознал себя и стал на путь любви

Клип «Полями» придумали и реализовали автор песни Саша Чемеров, режиссер Никита Квасников и продюсер Коля Серга.

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– Главный герой «Полями» – это каждый украинец, который с начала полномасштабного вторжения оказался в окопе. На передке или в тылу. И борется со страшной машиной смерти, которую в клипе олицетворяет танк Т-80В боевой массой 46 т, – комментирует Саша. – Продюсером клипа я пригласил Колю Сергу, и именно благодаря ему реализация моего замысла с танком стала возможной. Разумеется, сейчас я не могу рассказывать о локации съемки и команде людей, работавших с нами. Могу лишь сказать, что к реализации видео присоединились военные ВСУ – пиротехники, механики-водители танка, командиры отдельных батальонов. Это уникальный опыт, который невозможно было бы реализовать в мирные времена. Спасибо каждому, кто приобщился к созданию видео.

Саша Чемеров презентует видео на песню «Полями»

В начале полномасштабной войны Саша Чемеров создавал благотворительный фонд «Культурное сопротивление», который помогает ВСУ. Он также является частью проекта Коли Сергея «Культурный десант», с которым с середины войны они ездят как на «ноль», так и в глубокий тыл, проводить психологическую и музыкальную работу для поддержки бойцов ВСУ.

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