«Мы больше не вместе из-за пропаганды»: Никита Киселев рассказал собственную историю в новом треке

Сегодня, 2 сентября, Никита Киселев, «поющий композитор» презентовал трек «Пропаганда». Песня посвящена украинцам, которые пытались при всем достучаться до врага.

Эта композиция о людях, которые с начала полномасштабного вторжения пытались достучаться до россиян, открыть им глаза на страшные реалии, но все напрасно, ведь их мозги давно промыты пропагандой.

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Главная идея трека – показать, что враги не замечают очевидные вещи, каждый из них живет в воображаемом мире, где их окружает только ложь и пропаганда. Они живут в иллюзии, в мире розовых очков, не видя очевидного. В песне рассказывается история любви, которая разбилась вдребезги, потому что девушка стала жертвой пропаганды и не верит ни одному слову любимого.

«С песней связана личная история. У меня была подруга, проживавшая в Мариуполе, с которой мы общались в течение 6-7 лет. С начала войны я находился в Буче, как только нас освободили от оккупации, я сразу позвонил ей, чтобы узнать, все ли хорошо. Когда она вышла на связь, рассказала, что уехала в Москву и обвиняла во всем Украину. Тогда я понял на своем опыте, как пропаганда влияет на подсознание людей, разрушая отношения между близкими людьми навсегда. Эта печальная история и натолкнула на написание данной песни», – поделился Никита Киселев.

С сегодняшнего дня трек доступен на всех цифровых площадках.