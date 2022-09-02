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Мариупольский исполнитель рассказал свою историю в новой песне «Крізь мене»

Мариупольский исполнитель рассказал свою историю в новой песне Крізь мене

Мариупольский исполнитель Requitir представил свой новый трек «Крізь мене». После успешного дебюта с треком «Флешбеки» , Requitir обнародует свою новую жизненную историю, которую приправил пиано, кочевыми синтами и хаус-ритм секцией, создавая свой уникальный музыкальный вайб пацанских районов Мариуполя.

Сингл «Крізь мене» рассказывает историю каждого из нас, историю того, что время идет с космической скоростью, а рядом остаются только те, для кого ты действительно важен. О том, что время все умножает на ноль: дружбу, веру и любовь, но, несмотря на это, важно оставаться со своими принципами и двигаться дальше.

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«Название «Крізь мене» подчеркивает, что сила – в устойчивости и личных ценностях. Особенно когда ты с востока, а там ценности с детства на улице прививаются», — комментирует певец свою новую работу.

 

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