Макс Барских показал чувственные кадры из своей школы в Херсоне

Видео посвящено всеукраинскому Дню знаний

Вчера Макс Барских на своей странице в Instagram поздравил поклонников с 1 сентября и презентовал щемящее видео мирного Херсона. В ролике впервые показаны школьные фотографии маленького певца и посещение школ, в которых учился Макс. Кадры датированы 2019 годом.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Max Barskih | Макс Барских (@max_barskih)

«1 сентября – именно тот день, когда дети по всей Украине должны идти в школу. Единственная моя мечта сегодня, а я верю, что она обязательно сбудется, это право каждого ребенка на свободное образование в мирное время под спокойным небом!

На видео мои школы – Херсонский Таврический лицей искусств и Учебно-эстетический комплекс «Художественная школа» в 2019 г. Херсон – это Украина, так было, есть и всегда будет», – подписал видео Барских.