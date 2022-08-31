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Что выбирают украинцы: песня Макса Барских вошла в ТОП-5 самых прослушиваемых на сервисе TopHit

Что выбирают украинцы: песня Макса Барских вошла в ТОП-5 самых прослушиваемых на сервисе TopHit

За полгода войны треки Макса Барских, Kalush Orchestra, Эда Ширана, Бумбокс и Кристины Соловой украинцы слушали чаще всего

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Влиятельный медиасервис TopHit Украина опубликовал Топ-30 исполнителей, которые с начала полномасштабного вторжения больше всего звучали в украинском радио эфире. Среди лидеров оказались Макс Барских с треком «Буде весна», Kalush Orchestra из Stefania, «Бумбокс» с песней «Ой у лузі червона калина», Эд Ширан и группа «Антитела» 2steps и Кристина Соловой «Українська лють». 

Весь список наиболее ротированых песен – по ссылке.

Что выбирают украинцы: песня Макса Барских вошла в ТОП-5 самых прослушиваемых на сервисе TopHit

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