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«Тішся»: Артем Пивоваров х Оля Полякова в новой работе представили лирическое видение творчества Леси Украинки

«Тішся»: Артем Пивоваров х Оля Полякова в новой работе представили лирическое видение творчества Леси Украинки

В рамках культурного проекта «Твої вірші, мої ноти» Артем Пивоваров и Оля Полякова представляют совместную работу «Тішся» на стихи Леси Украинки.

Песня напоминает о том, что важно смотреть на мир широко и не забывать о внутреннем ребенке. В детстве мы много мечтаем, создавая в воображении множество сценариев нашей жизни. Во взрослом возрасте мы тоже должны помнить, что сами — творцы своего будущего. И что бы ни случилось, всегда можно начать все сначала. Эта идея отображается в видео. Мольберты с пустыми полотнами – символ нового старта и новых возможностей. Взяв в руки краски, мы можем нарисовать что угодно, и то, какой яркой и разноцветной будет наша жизнь — зависит от нас самих. Сейчас мы также создаем новую картину будущего украинского народа. Распускающиеся на полотнах цветы символизируют расцвет нации, начало новой прекрасной истории.

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— Леся Украинка сделала большой вклад в развитие культуры, способствовала формированию важных ментальных черт украинцев. Поэтому я не мог обойти вниманием эту выдающуюся фигуру в проекте «Твої вірші, мої ноти». Ее творчество несет в себе национальную идею, в частности ценность воли и силу духа. Сейчас мы транслируем эту идею на весь мир. Как бы трудно ни было, не прекращаем мечтать, не ограничиваем полет своих мыслей. И эту внутреннюю свободу мы должны сохранить и передать следующим поколениям, — рассказывает Артем Пивоваров о новой работе.

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Свои части визуализации артисты снимали отдельно: Артем – в горах Словении, Оля – на Днепре в Украине. В видео Полякова предстала в необычном, нежном и чувственном образе.

«Тішся»: Артем Пивоваров х Оля Полякова в новой работе представили лирическое видение творчества Леси Украинки

— С приходом войны наши дети напуганы, навсегда травмированы, мы окутаны страхом за их жизнь. Именно через эту песню «Тішся» мы с Артемом обращаемся к детям и взрослым словами Леси Украинки о том, что не нужно забывать радоваться каждому мгновению детства, мечтать и быть свободными в своих мыслях и стремлениях, — комментирует Оля Полякова.

* «Твої вірші, мої ноти» – авторский культурный проект Артема Пивоварова. Созданный для популяризации и поддержки украинской культуры, поэтов и писателей через призму музыки. Насчитывает песни на произведения Тараса Шевченко, Ивана Франко, Михаила Старицкого, Павла Тычины и других выдающихся украинских поэтов.

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