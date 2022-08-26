Jerry Heil и Alyona Alyona выпустили совместный альбом Дай Бог

Они объединились в творческом тандеме еще в начале войны в Украине. Их мировоззрения совпали как пазлы, а ощущения музыки дополнили друг друга в гармоничном звучании. Совместные релизы «Родные мои» и «ПОЧЕМУ?» о боли и надежде украинцев, мгновенно попали в сердца украинцев. А фит KUPALA положил начало большой кампании по интеграции украинской культуры в Европу и наоборот.

— Наша цель – сделать звучание украинской музыки привычным для европейского слушателя. Таким же обычным, как испанская или корейская музыка сейчас. Обогатить мировую музыку на украинском и расширить границы украинской культуры, – комментирует работу Jerry Heil.

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В EP вошли четыре совместных трека alyona alyona и Jerry Heil, каждый из которых, к тому же, выполнен в коллабе с европейскими артистами из разных стран:

KUPALA ft. немецкая певица ela – о традициях, предках и силе рода, этот трек уже разорвал плейлисты Украины и Европы.

ft. немецкая певица ela – о традициях, предках и силе рода, этот трек уже разорвал плейлисты Украины и Европы. Viter viie ft. польский артист артист Gedz – о молодом казаке и его усталости от тяжести опыта, легшего на его молодость.

ft. польский артист артист Gedz – о молодом казаке и его усталости от тяжести опыта, легшего на его молодость. Zozulia ft. латвиец Ginger Mane – о трагедии семей, героизме простых людей и о закаливании национального сознания.

ft. латвиец Ginger Mane – о трагедии семей, героизме простых людей и о закаливании национального сознания. Dai Boh ft. литовская певица Monika Liu – титульный трек альбома, о рае и начале Земли, которые вполне могли бы быть и в Украине.

— Я, Ваня (Иван Клименко – музпродюсер и основатель ENKO) и Яна, приехав в Европу и начав свой тур, приняли решение, что сейчас как никогда очень важно показать миру наши гармонии и наши мелодии, поднимая в треках важные жизненные истины. Одна из таких истин очень сильно раскрыта в треке Дай бог. Еще до того, как был сотворен мир, существовала любовь. И мы свято верим в то, что любовь объединит всех людей на земле, и сам свет обязательно восторжествует тьму, – поделилась реперка alyona alyona.

– В нашем ЭР собраны треки, которые передают наши эмоции, переживания настоящего. Это и печаль, и радость, и доверие, и благодарность, и сомнение, и страх, и самое главное – это безграничная вера в нашу победу. Артисты, с которыми мы объединились на этом альбоме, они из разных европейских стран, но вместе с нами все равно верят в нашу победу, – добавила alyona.

Кроме того, одновременно с самим EP певицы презентуют клип на трек Dai Boh, снятый в Вильнюсе вместе с Monika Liu, которая в этом году ярко представляла Литву на Евровидении 2022.

— Я очень благодарна alyona alyona и ее команде за приглашение сделать этот трек. Не только потому, что я поддерживаю Украину и мечтаю о ее победе, но и потому, что я уже давно наблюдаю за ее творчеством – мне очень нравится то, что она создает. Музыка дает нам возможность не молчать, а громко заявлять о своей позиции и поддержке Украины. Дай Бог! Это надежда, это просьба, молитва… О мире и победе Украины, – комментирует свое участие Monika Liu.

В сочетании этих четырех песен есть вся вечность Украины: от прошлого до сегодняшнего дня, от мира до войны, от борьбы до победы. Прослушивая их, ты будто с головой ныряешь во все наше, и насквозь проникаешь украинскими культурой и этно-кодом, которые существуют с давних времен вне времени и пространства. Это что-то понятное, но необъятное, магическое, но реальное. И это то, что дает нашей подлинности ход в большой мир.

— Каждая колоба там – это еще одна сторона украинской души. Каждый трек вызывает у меня муравьи. А главное — люди в Европе не будут просто слушать украинскую музыку — они будут слышать, О ЧЕМ мы сейчас поем. А значит, снова и снова будут говорить о вопросах российской войны в Украине, – подытожила Jerry Heil.

Еще с начала российско-украинской войны 24 февраля Jerry Heil и alyona alyona вместе и отдельно взялись за помощь Украине на культурном фронте. Во время своего масштабного тура по Европе они посещают волонтерские центры, помогают беженцам, а также любым способом привлекают внимание международного сообщества к войне в Украине. Следовательно, европейскому народу, уставшему от украинской информповести, не удается забыть об одной из главных проблем мира сегодня. Уже осенью alyona alyona отправляются в тур по крупным городам США. Чтобы и там громко заявить об Украине и привлечь столько помощи, сколько только смогут. А также чтобы расширить культурную экспансию Украины в широкий мир.