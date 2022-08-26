Леся Никитюк выпустила песню совместно с Jerry Heil и Emdivity — ВИДЕО

«Душевно, по-домашнему»: слушайте трек Леси Никитюк, Jerry Heil и Emdivity на основе облетевшей всю Украину мема

Сегодня, 26 августа, состоялась премьера совместной работы Jerry Heil, Леси Никитюк и электронного дуэта Emdivity «По-домашнему». Композиция создана по горячим следам всем известного мема, который на днях облетел украинские соцсети. На оригинальном видео российская туристка, вся в слезах, жалуется на то, как ей не хочется уезжать из Крыма. Ее жалобам предшествовали новости о взрывах в оккупированном Крыму, повлекшие массовый отток россиян с полуострова.

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Короткий снипет трека на основе мема, который Jerry Heil и Леся Никитюк в шутку выложили в Инстаграм, начал вируситься на уровне с оригиналом, поэтому исполнительницы приняли решение сделать полноценную песню и позвали для этого мастеров электронного саунда из группы Emdivity. Кроме развлекательного толка, песня «По-домашнему» подчеркивает важный месседж «Крым — это Украина», воплощение которого в реальность сегодня стало еще ближе.

— Благодаря мему, подхватившемуся вся страна, идея песни была на поверхности, поэтому и писалась она, как TikTok-прикол, чтобы поднять и дух, и настроение. Началось все с толчка Леси Никитюк. Она мне ночью написала, что нужно делать такой трек, а я как раз целый день до этого крутила такое же мнение в голове! Дальше уже дело было за EMDIVITY. И люди так сильно подхватили в инстаграмме нашу задумку-тизер, что насмотрелись на 2.5 миллиона просмотров. Поэтому теперь существует полная версия — по заказу всех желающих, — Jerry Heil.

— Мы всю жизнь ориентировались на мировой шоу-бизнес, зарубежный музыкальный рынок: страны Европы, Америку. Наши треки звучали на европейских радиостанциях, попадали в топовые глобальные музыкальные чарты. Но война, которая началась 24 февраля, изменила наше мировосприятие. Мы не могли оставаться в стороне от украинских проблем и трагедий. Поэтому этот релиз – один из наших вкладов в общую победу. Попытка немного добавить юмор и поднять настроение нашим соотечественникам. Когда мы написали Jerry Heil и предложили сделать такую ​​песню, мы сразу согласились. Кроме всего прочего, это хорошая возможность познакомить с новой и актуальной украинской музыкой слушателей из разных уголков мира, составляющих нашу аудиторию, — рассказали EMDIVITY.

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