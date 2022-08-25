Dorofeeva — крапають: Смотреть клип на новый украиноязычный трек певицы (ВИДЕО)

Совершенно другая DOROFEEVA в клипе на новый чувственный трек «крапають».

— «крапають» – самая эмоциональная песня из моего нового альбома «сенси», который выйдет осенью. Я всегда делюсь с вами тем, от чего может стать легче. И искусство тоже лечит. Во все времена оно было голосом времени и отражало происходящее вокруг, – рассказывает Надя Дорофеева о новом треке. — Картина, созданная на съемочной площадке, – выход моей боли, моих страхов и переживаний, накопленных эмоций: от спокойных мазков до потока хаотических всплесков на холсте.

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Наше прошлое, жизнь «до», была раскрашена яркими цветами, потом пришла война и все стерла, затмила, перечеркнула, но надо двигаться дальше и рисовать свое будущее – новыми красками.

Под видео DOROFEEVA благодарит авторорв песни — Jerry Heil и Ваню Клименко, а также украинского художника Евгения Лисняка «за то, что помог направить поток эмоций».

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Известно, что картина, которую певица создает в видео, будет передана на благотворительность – средства от ее продажи пойдут на помощь Украине в войне.

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