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Три музыкальных премьеры ко Дню Независимости: Злата Огневич, TAYANNA и Сергей Бабкин

Премьеры песен ко Дню Независимости от Златы Огневич, Сергея Бабкина и TAYANNA

В День независимости украинские звезды представили свои новые, патриотические, символические треки

Злата Огневич — «Лелека»

«Лелека» – именно такое название имеет благотворительная инициатива, которую вместе с большой командой создала певица Злата Огневич. Аист — как символ воли, свободы, силы духа, независимости и несокрушимости украинского народа. Невидимая нить, объединяющая и оберегающая. Наш символ победы. В рамках проекта была создана песня и отснят видеоклип. Песню написал Александр Лозовский, а над видео работала команда режиссера Антона Шатохина.

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— Это история одной украинской семьи. Я уверена, она коснется струн души каждого. Она близка и понятна, не разделяет людей на пол, возраст, статус. Наша «Лелека» – о каждом из нас. Она об Украине, — говорит Злата Огневич.

Главным героем клипа стал актер, ведущий, а теперь сержант ВСУ Даниэль Салем. Также стартовали продажи специального мерча — патриотических браслетов ручной работы, которые сегодня каждый может приобрести и присоединиться к сбору средств для помощи женщинам и девушкам, пострадавшим во время военных действий в каждом уголке страны. Всю информацию вы можете получить в соц. сетях певицы. На сегодняшний день уже продано более 3000 продукции, цель проекта собрать 500000 грн.

23 августа, во Львове состоялась презентация песни и клипа, к которой были приобщены ведущие врачи, — гинекологи, волонтеры и фонды, которые занимаются людьми с первичными потребностями. В мероприятии приняли участие женщины с детьми, переселенцы, наши защитники из военных госпиталей. Для участников были устроены мастер-классы, розыгрыши подарков и консультации врачей. Каждый посетивший мероприятие не останется без внимания и подарков. Сейчас мы создаем новую главу нашей истории. Наши ребята на линии огня, женщины – поддержка и опора. Так что давайте делать добрые дела – дарите добро.

Сергей Бабкин — «Далі ми самі»

Премьеры песен ко Дню Независимости от Златы Огневич, Сергея Бабкина и TAYANNA

Сегодня в День Независимости Украины состоялся релиз нового мини-альбома певца и музыканта Сергея Бабкина. Тринадцатая в дискографии артиста пластинка получила название «Далі ми самі» и состоит из семи композиций и четырех стихов. Все вошедшие в него песни были созданы и записаны Бабкиным после начала полномасштабного вторжения России в Украину. В EP отражены страдания, злоба, единство и решительность к победе, которые испытывает украинский народ в течение полугода войны. Роялти, которые артист получит от стриминга мини-альбома, будут передаваться волонтерским организациям, которые занимаются в первую очередь жителями и ТРО его родного Харькова.

Запись мини-альбома проходила в мюнхенской Mastermix Studio, известной по сотрудничеству с такими мировыми звездами, как Madonna, Depeche Mode, Eros Ramazzotti, Boney M и другими, а сведение и мастеринг – в ведущей украинской студии 211.

Особое место в мини-альбоме занимает композиция «Заповіт» — адаптация самого известного стихотворения Тараса Шевченко, музыкальной основой которой стала легендарная композиция Боба Марли No Woman No Cry. Духом Кобзаря пропитана вся пластинка, начиная с обложки, являющейся аллюзией на классический портрет Тараса Григорьевича, и заканчивая поэтическими вставками между песнями.

— Когда в апреле мы издали сингл «Далі ми самі», я очень надеялся, что это станет единственной композицией, написанной мной во время войны. Но война продолжается и по сей день… Все эти месяцы мои мысли складывались в рифмы, появлялись мелодии и рождались новые песни. Судьба свела меня с талантливыми музыкантами, с помощью которых мне удалось претворить свои идеи в жизнь. Это, в первую очередь, Евгений Базиян, не только ставший саундпродюсером мини-альбома, но и сыгравший на виолончеле, контрабасе и скрипке. Евгений собрал невероятную команду, в частности, пригласил на запись замечательного цимбалиста из Львова и чудо-барабанщика из Вены. Также мы невероятно благодарны ребятам из мюнхенской студии Mastermix, которые не только бесплатно предоставили нам помещение и оборудование, но и сами работали бесплатно в свои выходные. Все это очень вдохновляло, так что почти все песни были записаны с первого дубля, здесь и сейчас, практически вживую. Я надеюсь, что у слушателей во время прослушивания возникнет ощущение, что они слушают это на концерте, и получают все те эмоции, которые испытываешь только на живых выступлениях, — рассказал Сергей Бабкин. 

TAYANNA — «Дороги»

Премьеры песен ко Дню Независимости от Златы Огневич, Сергея Бабкина и TAYANNA

В День Независимости Украины певица TAYANNA представит оптимистическую песню и клип «Дороги».

Это чувственная премьера, в которой каждый украинец узнает себя и свое внутреннее состояние. В тяжелое время для государства, полгода находящегося в состоянии войны, TAYANNA смогла найти красивые, меткие слова и создала песню, мотивирующую на победу, привлекающая изменения к лучшему.

Как рассказывает певица, война идет не только на фронте. Она касается каждого еще и потому, что именно сейчас все наши глубокие страхи, весь стресс, сидевший где-то внутри — все это проплыло наружу. Многие люди, с которыми общалась TAYANNA, делились с ней ощущениями психологического давления и определенного отчуждения: жаловаться нельзя, нужно быть сильным, ты будто все время один на один со своими проблемами и переживаниями. В перерывах между этими разговорами, в искреннем желании разрадовать коллективную боль, была рождена песня и идея клипа «Дороги».

— Песню «Дороги» я написала, когда впервые попала в Польшу во время войны. Я разместилась в крохотном номере гостиницы, ощущение дома исчезло совсем, пришло понимание, что дорога к нему закрыта. Мне было трудно представить, что так сейчас живут миллионы людей — и никто из них не знает, когда снова окажется дома и увидит родных. Я плакала и писала эту песню, вспоминая свою прошлую жизнь: сколько дорог я обошла и сколько глаз увидела, — рассказала TAYANNA.

«Дороги» — вдохновляющая мотивация от певицы, которая подчеркивает, что даже в том мраке, в котором мы сейчас находимся, можно найти лучи света. Они находятся внутри нас. Используя образы полевых цветов, TAYANNA предлагает вспомнить наше коллективное детство, дорогу к бабушке в родную деревню – времена, когда мы умели радоваться простым вещам и окружающей природе. По словам певицы, лучшее лекарство от сегодняшнего стресса — это именно попытки найти тот прекрасный «внутренний родной край». Надо пройти путь к самому себе, вспомнить, что тебя формировало и делало счастливым — тогда вокруг устилаются одни цветы. И это чувство подарит воодушевление преодолевать все трудности и испытания сегодняшнего дня.

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