После шести англоязычных альбомов именно этот трек стал началом украиноязычного творчества INTUI

Александр рассказывает, что эта песня была написана еще 2 года назад и была посвящена и подарена жене в День рождения. «‎Дівчина бойова» была написана о женщинах, которые даже будучи дома, выполняют «боевые задач» по воспитанию и уходу за детьми, управлению семейными делами. Однако после 24 февраля эта песня приобрела еще один смысл.

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– Песня была написана еще задолго до войны, в спокойных условиях. В это время я искал новый саунд, новый вайб, и хотел добавить изменения в свое творчество. Было большое желание писать что-то жизнеутверждающее, драйвовое, поскольку англоязычные песни были более философские и сложные. И вдохновившись красотой и силой своей жены родилась песня «‎Дівчина бойова»