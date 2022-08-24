Макс Барских — Україна: слушать онлайн песню

Новая песня певца стала четвертым украиноязычным треком с начала полномасштабного вторжения и посвящена 31-й годовщине независимости страны

– Все эти полгода войны я отношусь к музыке, как к чему-то, что происходит не со мной, к чему-то из прошлой жизни. Пока я не нашел себя нового. Не до конца понимаю, что будет завтра, пожалуй, как все мы. Но знаю наверняка, что многим музыка помогает, исцеляет раны. Сквозь песню мы передаем наши мечты и проектируем самые светлые желания. «Україна» – это песня-мечта. Я верю в такую ​​победу, когда вся страна становится единственной несокрушимой семьей. Украина – это семья, в которой любят и понимают, – прокомментировал премьеру Барских.

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Презентация трека Макса состоялась на официальном YouTube-канале певца, а телевизионную версию песни можно будет услышать в коллаборации с украинскими исполнителями нового поколения KOLA, Вася Демчук, ROXOLANA и TVORCHI в рамках праздничного концерта ко Дню Независимости в эфире «Єдиних новин».